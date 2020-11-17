台中市府查核207件含有塑膠成分的兒童遊戲用及巧拚地墊相關商品，9件商品標示不合格，4件商品標示未使用中文或學名揭露「乙烯-醋酸乙烯共聚物」、「聚乙烯」成分為最多；經發局依《商品標示法》要求製造商限期改善，若複查未改正，依法處2萬元至20萬元罰緩，並要求販賣商強制下架，避免塑膠成分不明，影響消費者判斷選購。

經發局指出，塑膠製品種類五花八門，製造過程中若不當添加，恐產生健康危害，擴大查核地點包含家樂福、愛買、大買家等大型量販店、藥局、五金家具賣場、嬰幼兒用品專賣店等通路，共查獲9件商品標示不合格。

其中，4件未使用中文或學名標示「聚乙烯」等成分，1件未標示「產地」、1件未標示「適用年齡」，已要求製造商限期改善。

另外，2件玩具地墊未貼檢驗標識，已移請經濟部標準檢驗局要求販售商立即下架，若經調查屬於未完成檢驗程序的商品，將涉及違反《商品檢驗法》第6條規定，可依法處20萬元以上200萬元以下罰鍰；另1件塑膠地墊是否屬應檢驗商品仍有疑義，也已請經濟部標準檢驗局一併查明並依規查處。

經發局強調，民眾選購塑膠地墊前，應仔細看清楚成分標示，留意是否標示原產地、適用年齡及製造商或進口商等基本資料，注意玩具地墊是否貼有商品檢驗標識，才能確保選購標示正確且具品質安全的產品，維護自身權益。

(中時 )