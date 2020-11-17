LED廠第三季多半繳出赤字財報，惟下游廠商億光（2393）、宏齊（6168）前三季獲利已經賺贏去年，光磊（2340）則因轉型為感測元件大廠，擺脫傳統LED產業泥淖，無懼於2,800萬元業外虧損，EPS達0.48元，寫下最近16季新高紀錄，從今年前三季獲利進度來看，下游廠商轉型速度優於上游LED晶片廠。

億光第三季營益率再創2016年第三季以來新高紀錄，達9.1％，年增3.72個百分點，第三季稅後純益4.62億元，一季的獲利已逾整個上半年，季增17.86％、年增58％，單季EPS突破1元，達1.04元，累計前三季獲利9.15億元，已經賺贏去年全年，也較去年同期勁揚53％，前三季EPS達2.06元。

億光不可見光產品比重已經飆逾三成，由於產品客製化、小量多樣，順利規避傳統LED照明的價格戰，加上第三季為產業傳統旺季，營收較第二季大幅成長、車用產品逐步發揮效益，激勵億光第三季財報繳出相對亮麗的成績單。

(工商 )