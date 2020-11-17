ABS、PS報價續揚，SM市況改善提振，國喬（1312）第3季EPS0.78元，賺贏上半年；前3季營收114.69億元，淨利21.32億元，EPS2.34元。

此外，大洋（1321）也在PVC行情攀揚助力，第三季毛利率、營業利益率齊創新高，單季獲利季增17.5％，EPS0.67元；前3季營收35.87億元，淨利5.76億元，EPS2.62元。

國喬台灣SM年產37萬噸、ABS年產12萬噸、6萬噸PS；轉投資鎮江奇美（持股30.4％）ABS年產85萬噸、50萬噸PS。

大陸SM近期因下游ABS、PS市況活絡，加速庫存去化，報價明顯反彈、躍進，廠商利差翻正、放大，利潤水準至年內最高水平，第四季表現不看淡。

分析師認為，第四季部分廠家歲修，加上下游PS、ABS需求持穩，SM現貨市場供應略緊，社會庫存環比持續回落也對價格形成支撐，成交重心仍有上探空間。

此外，內蒙地區限電導致電石生產開工率下滑，且第4季中國大陸衝刺基建和投資，整體需求佳，電石法PVC價格上漲。無獨有偶，近期因PVC價格上揚、VCM價格處於高位，推升乙烯法PVC價格上漲。

廠商表示，美國PVC內需強勁，加上部分同業生產異常或受颶風影響，對外宣布不可抗力，預期第4季出口量受限，中東、非洲等市場需求無法填補；加上全球海運市場貨櫃流通不平衡，導致PVC市場供貨緊張，行情持穩走堅。

(工商 )