《台南水故事部落格》作者陳秋伶說，台灣厚蟹產季時，台南四草居民會在有潮水的石頭或泥岸邊守候。（陳秋伶提供／張毓翎嘉義傳真）

本周進入農曆10月，正值俗稱毛蜞的台灣厚蟹繁殖期，嘉義縣布袋鎮邱經堯、邱健程兄弟的養殖池旁，近日出現台灣厚蟹在路上「趴趴走」的逗趣畫面。《台南水故事部落格》作者陳秋伶說，早期四草人常用鹽水將台灣厚蟹醃漬成「膎（ke）」，用來配飯或粥，但隨著民情改變，這些承載老一輩人回憶的傳統料理逐漸被遺忘。

陳秋伶表示，「七蟳、八（虫市）、九毛蟹、十毛蜞」這句俗諺，描述不同種蟹季從農曆7月輪番上陣，農曆7月是蟳，8月是梭子蟹，9月是毛蟹，10月是台灣厚蟹。

邱家兄弟的魚塭旁到了農曆10月，常有成群的台灣厚蟹出沒；邱經堯說，繁殖期時曾一次目擊上百隻，以前漁民喜食這些台灣厚蟹，但現代人已經不太吃這物種，但布袋觀光魚市場仍有販賣。

台灣厚蟹是台灣特有種螃蟹，盛產期一次出現量龐大，也被稱作「瘋毛蜞」。嘉義區漁會推廣部幹事陳宏聰回憶，台灣厚蟹肉少，但氣味濃厚，以前小時候家裡如果沒有零嘴可吃，他喜歡將水煮後的台灣厚蟹敲碎，再吮牠的湯汁。

陳秋伶也分享，「初一瘋，初二嬈，初三瘋了了，初四食無洨」這則諺語，是提醒民眾抓台灣厚蟹要把握時機，每到台灣厚蟹產季，四草居民會在有潮水的石頭或泥岸邊守候，到了初三就被人撿完了，初四出去找就沒得抓。

不過陳秋伶提到，以前四草人會將台灣厚蟹醃製成「膎」，取其湯汁配粥或飯，但「膎」」很鹹又腥，現在物資豐富，人們也較注重健康，已不太會拿來食用，這道傳統料理幾乎只留存在老一輩的記憶裡。

「毛蜞」繁殖季到來 老一輩懷念的滋味

(中時 )