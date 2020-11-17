東協與中日韓澳紐等15國，15日簽署「區域全面經濟夥伴協定」（RCEP）正式簽署，台灣卻被排除在外。經濟部長王美花表示，加入RCEP會被要求遵守「一國兩制」。對此，前總統馬英九說，這種充滿意識形態的見解，實在令人擔憂。

馬英九在臉書指出，總統蔡英文曾在第一任就職演說中，把積極參與TPP、RCEP當作「改革的第一步」 ，如今怎麼連RCEP也變成等同「一國兩制」？民進黨習慣意識型治國，事情做不好就把責任通通推給「一國兩制」、「中共打壓」，兩岸關係是如此，加入區域經濟整合亦復如此。

國民黨執政時，深知台灣是小而開放的經濟體，必須積極洽簽FTA才能生存，因此訂有清楚明確的「自由貿易協定簽署路徑圖」。當時《跨太平洋夥伴全面進步協定》（TPP）和《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP）的創始會員國仍在商議中，台灣及其他國家要等到協定正式簽署後，才能申請第二輪的加入。因此馬英九任內，針對占台灣貿易總量3成的大陸，簽訂《兩岸經濟合作架構協議》（ECFA），在與其他國家洽簽FTA，並積極為TPP和RCEP做準備，以利後續申請加入。

前總統馬英九（中）過去積極為TPP和RCEP做準備，指蔡政府不願以「九二共識，一中各表」跟大陸打交道，又拿不出替代方案，讓台灣走入國際場域面臨困境。（圖／摘自馬英九臉書）

馬英九提及兩岸服貿協議，在民進黨與太陽花學運的惡意阻擋下無法通過，「這種誤國、害國之舉，令人痛心與不齒」，就連美國《華爾街日報》社論也批「台灣自甘落後」。服貿協議無法通過，為兩岸經貿關係平添嫌隙，成為兩岸務實探討共同參與區域經濟整合的絆腳石，更為台灣加入大陸所主導的RCEP增加難度。

2010年蔡英文與馬英九辯論，台灣應否與大陸簽訂ECFA時，強調「民進黨要走向世界，再跟著世界走向中國」，當時馬就提出質疑，民進黨要如何實現一個「沒有中國大陸的全球化」？事實證明，民進黨執政4年多來，在惡化的兩岸關係下，既無法走向世界，更無法跟著世界走向大陸，在區域經貿整合的路上寸步難行，不斷被邊緣化。

最後，馬英九說，台灣國際處境特殊，兩岸關係與對外關係彼此牽動，兩岸關係處理不好，對外關係必然受挫，台灣加入區域經濟整合困難，邦交國連丟7國，重返世衛大會（WHA）等國際組織一再受阻，蔡政府當然可以把責任都推給大陸，繼續操作反中仇陸的劇本，但這無助化解中共打壓，更無法真正解決問題。蔡總統不願以「九二共識，一中各表」跟大陸打交道並不是問題，但拿不出有效的替代方案來改善兩岸關係，突破對外政經困局，讓台灣走入國際場域，才是最大問題。

歷經8年談判，中國大陸、日本、南韓、澳洲、紐西蘭及東協10國在11月15日共同簽署《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP）。對於臺灣被排除在全球經濟規模最大、涵蓋人口最多的自由貿易協定（FTA）之外，經濟部長居然說，加入RCEP會被要求遵守... 由馬英九發佈於 2020年11月16日 星期一

(中時新聞網)