車禍的撞擊力極大，莊姓男子駕駛的大貨車車頭幾乎全毀，他被底座夾住動彈不得。（國道公路警察局第八大隊提供）

大貨車駕駛疑因行經施工區域，未注意前車狀態，追撞砂石車。（國道公路警察局第八大隊提供）

國道國道三號南下261公里（斗六段）今（17日）11點發生大貨車追撞砂石車事故，大貨車莊姓司機右膝遭鐵條穿刺，雲林縣消防局到場後研判莊男受困嚴重需要截肢方能脫困，台大雲林分院同步派遣外科醫師馳援。

國道警察第八大隊指出，駕駛大貨車的45歲莊姓男子今（17日）11點多在號南下261.2公里處，疑因行經施工區域，未注意前車狀態，追撞57歲沈姓男子駕駛的砂石車，大貨車司機一人受困。

車禍的撞擊力極大，莊姓男子駕駛的大貨車車頭幾乎全毀，他被撞毀的底座夾住動彈不得，底座的橫桿穿刺他的右膝，雲林縣消防局指揮官評估可能須截肢才能使他脫困，同步請求協調台大醫院雲林分院派遣醫師前往現場協助。

台大醫院雲林分院急救團隊12時34分出動1台救護車、1名急診醫師、1名骨科醫師、1名開刀醫師、4名護土、1名司機共８人，途中保持與現場救護人員聯繫，掌握患者狀況、評估生命徵象、並適時建議急救處置。

雲林縣消防局表示，第一時間原打算用軍刀把橫桿鋸斷，讓傷者帶著橫桿就醫，但發現傷者被底座夾得很緊、膝蓋又被刺穿，決定一面破壞，一面請求台大雲林醫師馳援。

消防人員表示，幸好在1個多小時後，12時47分完全破壞底座，橫桿也被鋸斷，莊男在台大急救團隊抵達前脫困，台大雲醫團隊得知原車折返。

消防局表示，本次救護行動啟動重大創傷責任醫院派遣醫師前往現場協助救援的首例，台大醫院團隊發揮救人第一的精神，值得尊敬與讚許。

(中時 )