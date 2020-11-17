台中市北屯11期重劃區內的「市31」BOT案招商出爐，環球購物中心獲選最優申請人，預計投資約10億元，打造地下2層、地上4層結合現代化市場及商場的購物中心，鄰近台中洲際棒球場、台中巨蛋預定地及崇德商圈，生活機能完整，將依規取得智慧建築標章及綠建築標章，創造200個以上就業機會。

經發局表示，市31基地位處台中市11期鄰近14期，座落崇德路三段及崇德十八路交叉口，以國道1號、3號為主要聯外道路，距離74號快速道路僅3分鐘，南來北往便捷；該區更鄰近台中洲際棒球場、台中巨蛋預定地，坐擁仁美與崇德生活圈等人口稠密區，區位條件優良。

經發局指出，此次獲選最優申請人的「環球購物中心」秉持深耕在地文化、規畫符合當地商業、文化的購物空間為目標，目前在台北、新北、桃園、高雄和屏東共有7間分店，營運中商場依區域屬性，分別有以生活購物為訴求的「全客型購物中心」，以及講求快速便利的「車站型商場」，可借助環球深耕購物中心的專業營運能力，再創地方經濟榮景。

為提供市民更好的公共建設，2018年擬定招商文件，歷經經發局及甄審委員會多次會議研商，今年下半年第四次招商，最終由環球購物中心股份有限公司獲選最優申請人。

經發局強調，市府把關「市31」BOT案審查及相關程序，將依促參法規定進行議約及簽約，興建期預估約3年，營運期42年，預估市府可收取開發權利金1.5億元及每年營運權利金300萬元以上，讓大台中經濟發展再上一層樓。

(中時 )