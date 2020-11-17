一名年輕女子日前於PTT發文指控，新北市某大型醫院的精神科男醫師趁她心靈脆弱時趁機進入她的感情世界，還在醫院諮商室內發生性關係，且受害者不只她一人，自己宛如房思琪翻版。對此，醫院回覆，16日就啟動院內調查程序，待召開人評會後會有確切的結果。

女子在PTT指控，連續給這位醫生看診之前大概吃了半年的百憂解，但是情況也不見好轉，2018年第二次掛他的診，在這位醫生的診間哭了快要1個小時，後來醫生要自己留了電話給他，會由醫院這邊聯絡。1周後接到了電話，是醫生本人打來的，接著開始了每周三早上10時固定去諮商，然後一個月拿一次藥的模式。

女子說，在第3還是第4次諮商時他說可以交換line，然後之後都用line約時間，有一次被放鴿子很久，他事後在line上面說他想私下去吃飯作為補償，並希望這件事不要跟自己爸媽說。

「2018年底，我們在諮商室發生了關係，那時候我也不知道自己喜不喜歡他，他喜不喜歡我，就這樣發生了那樣的事。這件事情發生之後，我陷入一個非常患得患失的狀況，我看了很多很多精神、諮商的書籍，寫著所謂的移情作用，我覺得我不是真的喜歡他，只是因為諮商關係讓我覺得他是一個懂我而且給我支持的人。」

女子最後提到，這社會上有太多利用職權或是心理脆弱而趁虛而入的人，就像「房思琪的初戀樂園」，只能說那是一本每一字一句都很痛苦的書，沒有經歷過的人是不會了解的。

醫院表示，目前已經先暫停該醫師的一切醫療業務，並於16日就啟動院內調查程序，待召開人評會後會有確切的結果。

(中時 )