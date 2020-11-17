台灣的本土八哥在外來種八哥強勢入侵下，數量逐漸減少，原住民縣議員李正文今質詢說，外來種八哥繁殖氾濫，人類居住環境也被騷擾，棲息地所到處糞便更成了細菌病媒的來源之一，建議農業處成立「射擊隊」，仿效清除小花蔓澤蘭提供獎金；不過農業處長吳昆儒受訪表示，外來種排擠本土八哥生態警訊，但花蓮數量、棲息地需近一步調查，射擊是一種方式，仍需研議。

李正文表示，花蓮「好山好水好多鳥」，今質詢播放一段影片，時間凌晨五點多，數量相當多的「八哥」盤旋在光華工業區民宅上空，擾人清夢，數以百計的八哥中，有9成5都是外來種，本土八哥寥寥可數，而且飛越盤旋遺留的糞便，擔憂成了病媒蚊傳染來源。

他說，苗栗縣已把外來種八哥，列為首要移除工作，而且官網設置通報系統，縣府派專人處理，另外，外來種埃及聖䴉在台灣大量繁殖爆量，影響其他鳥類生存環境，媒體報導林務局已從國外進口空氣槍，訓練員工射擊，建議縣內有一些列管槍枝，可成立射擊隊，並仿清除小花蔓澤蘭方式，提供獎金做誘因，移除外來鳥類。

農業處長吳昆儒受訪說，外來八哥氾濫已是全國問題，迫害到本土鳥類生存，不過需要先了解本地數量、習性，因地制宜，抑制方式有很多種，捕捉、設陷阱等，射擊是一種方式，但仍需研議。

花蓮縣野鳥學會理事長劉國棟說，八哥會出現在市區，且體型小，若以空氣槍射擊「移除」，恐會誤擊人車，而且也有動保疑慮，仍需商議。他說，外來物種入侵的議題在台灣已經很久，有些民眾因為當寵物或有其他原因引進，但長太大不可愛就亂丟，在野外繁衍，等到族群數量龐大，要撲殺已經來不及，民眾生態教育仍需加強。

花蓮縣警察局長蔡丁賢說，目前民間槍枝1800支，依照槍砲條例管制辦法，列管300多支，原住民自我保管1人2支、1戶6支。原住民的槍、自衛槍枝的槍，還有射擊協會的78支槍，都是屬於自我保管。如果按議員建議開放管制槍枝成立「射擊隊」，只要農業處提出依法該作的及保管方式，警方會配合。

(中時 )