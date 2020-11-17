美股昨夜受新冠疫苗再傳喜訊激勵，四大指數齊揚，惟亞股今日疲態顯露，呈現跌多漲少偏空局勢，台股盤初受台積電一開盤衝上506元新天價激勵，指數狂飆228點、攀上13780.12點再創新高，成交量也同步快速擴增，唯短期不斷創高後，調節賣壓也隨之增強，加上台積電500元未能站穩、PA等族群賣壓湧現，大盤漲幅快速收斂，所幸記憶體族群牽手LED、能源族群持續衝鋒，多空止步於13650處僵持，尾盤賣單調節晶圓雙雄、面板雙雄、聯合再生等，拉抬旺宏、中信金、長榮、陽明、國泰金、鴻海，在多空激戰下，終場集中市場收13593.01點，漲41.18點，總成交值稍減至2346.84億元；店頭市場收168.35點，跌0.14點，總成交值812.39億元。

分析師表示，台股今日創高後長黑有量，明日關注方向將在今日低點是否被跌破，若有跌破短線上恐將不排除回測5日線。在外資動向方面，昨日在現貨市場大幅買超，但台指期淨多單續降至3萬口，明日為期貨月結算日，似乎有提前結算的跡象。

在盤面上，台積電今日開盤即突破500元大關，可惜多頭後繼無力，股價收在485.5元，小漲0.31%；太陽能族群強勢反彈，國碩(2406)、達能(3686)皆收在漲停板、茂迪(6244)收33元，上漲4.1%；疫苗研發捷報頻傳，航空股蓄勢待發，華航(2610)收在9.05元，上漲1.57%、長榮航(2618)收在12.1元，漲2.98%；觀光、餐飲族群人氣匯聚，鳳凰(5706)收在31.3元，上漲5.56%、五福(2745)收在17.45元，上漲4.8%。

匯市方面，在台積電引領台股創高下，外資匯入也讓新台幣升值壓力大增，惟央行嚴守把關，新台幣早盤衝關28.5元後遭擋，上半場收在28.501元，勁升3.09角，成交量為6.21億美元。午後，新台幣兌美元仍保持升值逾3角勢態。

分析師指出，台股本波自12480起漲以來，短線漲幅驚人，技術面也面臨逢2019年以來的反壓，短線大漲後，仍須慎防獲利回吐賣壓，操作上不宜追高，伺機獲利了結為宜，近期在題材不妨留意受疫情影響跌深反彈的族群以及晶圓代工、IC設計，目前歐美國際新冠疫情再度增溫，未來仍需密切關注。

(時報資訊)