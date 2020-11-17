工業電腦廠事欣科(4916)雖受疫情衝擊訂單出貨、轉投資工具機廠恩德不再納入合併財報影響，致使營收大幅衰退，但本業虧損大減配合業外收益挹注，使第三季營運轉虧為盈，每股盈餘（EPS）0.02元。隨著訂單逐步恢復出貨，法人預期第四季營運將持續好轉。

受營運轉機題材激勵，事欣科今（17）日股價開盤即放量跳空漲停價23.4元至收盤，創7月底以來3個半月糕點，領漲工業電腦族群，成交量暴增至1360張。

事欣科第三季合併營收4.89億元，季減40.85％、年減76.73％，為近4年半低點。不過，在本業虧損減少96.35％、配合業外轉盈挹注下，歸屬母公司稅後淨利181.4萬元、每股盈餘0.02元，較第二季每股虧損1.34元顯著由虧轉盈。

累計事欣科前三季合併營收28.93億元、年減49.11％，為近4年同期低點，本業營運虧損增加、加上業外顯著轉虧拖累，歸屬母公司稅後虧損0.71億元、每股虧損0.86元，雙創同期新低。

事欣科第三季、前三季營收大幅下滑，主因喪失對持股20.53％的工具機廠恩德控制權，自5月27日起不再納入合併報表，改按權益法每季於業外按持股比例認列損益。同時，本業生產受新冠肺炎疫情衝擊、第二季認列處分投資損失1.89億元，致使第二季營運落底。

不過，事欣科財報因此更能明確反應本業營運，若排除恩德影響，第三季營收為季增44.09％、年減48.89％，主要受惠遞延訂單逐漸恢復出貨。其中，博弈及工業電腦1.78億元，季增65.04％、年減56.64％，航太及國防工業3.75億元，季增35.9％、年減44.15％。

事欣科10月自結合併營收1.7億元，月減10.97％、年減76.89％，累計前10月合併營收30.66億元、年減52.23％。展望後市，隨著航太訂單出貨回穩、國防工業訂單持續增溫，博弈亦有新訂單回籠，法人預期營運表現可望持續好轉。

(時報資訊)