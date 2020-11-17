美國國家過敏與傳染病研究所所長佛奇博士（Dr. Anthony Fauci）周一表示，在接種新冠狀病毒疫苗後，仍然需要佩戴口罩與維持社交距離。

佛奇提出警告表示，就算大眾能施打新冠肺炎疫苗，生活也不會恢復正常。他在接受媒體訪問表示，他將建議人們即使接種了疫苗，也仍應戴上口罩，並維持社交距離。

稍早前美國生技藥廠莫德納（Moderna）宣布，後期試驗的初步數據顯示，該公司與美國國家過敏與傳染病研究所合作開發的新冠肺炎疫苗，防護有效力超過94%。

上周一輝瑞宣布，後期試驗數據顯示，與德國合作夥伴BioNTech共同開發的新冠疫苖有效力超過90%。待獲得進一步的安全數據與監管審批，美國可望在12月有兩種疫苗獲得緊急使用。

佛奇對此表示，你可以對9成有效的疫苗「更有信心」，但你仍無法知道它對你的效果為何。即使以這樣的成功率，約5%至10%的人接種了，仍可能感染病毒。他表示，即使他接種了疫苗，仍計畫繼續執行所有當前的公共衛生措施。

(時報資訊)