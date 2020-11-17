歐洲企業在7~9月的第三季持續增加了流動性，根據匯豐、德意志銀行、法國巴黎銀行和巴克萊銀行揭露的資訊顯示，企業利用資本市場來償還疫情嚴重期間的而來的貸款方案，讓企業現金升高。

該趨勢明顯的例證為汽車製造商福斯、BMW和賓士揭露的第二季財報，讓上半年的流動性持有分別增加50%、24%和6.5%。

據上述四家銀行的數據顯示，截至第三季末，歐企在該四家銀行存款來到2410億美元，較2019年底增加18%。該四家銀行總計有企業存款1.55兆美元，其中法國巴黎銀行、巴克萊銀行在第三季末出現較大的增幅，分別增加50%和34%。

從疫情爆發的第一季，歐企在該四家銀行增加了960億美元借款。但是在第一季末，歐企已減少710億美元借款，最大的借款減少為第二季和第三季，分別減少550億美元和150億美元。

到第三季末，主要歐企在該四家銀行的未償借款總額已經降到9774億美元。巴克萊銀行、法國巴黎銀行、德意志銀行為歐洲(包括英國)最主要的企業貸款銀行，匯豐在歐洲則次於其在亞太地區。

德意志銀行執行長修穎(Sewing)解釋，貸款的下降主因為企業在資本市場的發行，被用於對銀行貸款的償還。

這些銀行在第一季和第二季出現諮詢和承銷費用的增長，在第三季出現下降。

(時報資訊)