勤業眾信（Deloitte）會計師事務所指出，《生技新藥產業發展條例》自2007年公布施行，將於2021年底施行屆滿，預計將推出修正版法規、延長實施至2031年，惟部分優惠有做調整，適用業者必須留意法規動態。

總統蔡英文日前宣布將生技產業列為六大戰略產業之一，經濟部日前預告修正「生技新藥產業發展條例」，條文草案蒐集各方意見名稱修正為《生技醫藥產業發展條例》，預計2021年下半年送立法院三讀、無縫接軌於2022年開始適用，預計實行至2031年底。

勤業眾信聯合會計師事務所稅務部會計師陳惠明指出，本次《生技醫藥產業發展條例》修正除了將「新劑型藥品」納入「新藥」適用範圍，更因應「跨領域整合」的新型態醫療發展模式，將再生醫療、精準醫療、數位醫療的概念納入。

陳惠明也表示，《生技醫藥產業發展條例》修正除保留營利事業股東享有投資金額20％之投資抵減稅額優惠外，另外也增訂個人股東對同一生技醫藥公司當年度投資金額達100萬元，取得該公司之新發行股份並持股滿三年，得就投資金額50％限度內，自當年度起五年內減免所得額，吸引個人資金投入生技醫藥產業。

另外，陳惠明提醒，個人及國內營利事業應注意，投資生技產業的資金如係匯回境外資金或境外轉投資收益，並已擇定依境外資金匯回管理運用及課稅條例課稅者，則無法再適用生技條例所定的個人股東投資扣除，或營利事業股東投資抵減優惠，於擇定適用租稅優惠項目時即應慎審評估，以善用政府提供的租稅優惠。

此外，優秀人才是生技產業競爭力的關鍵要素，為協助生技產業留住有競爭力的人才及技術，《生技醫藥產業發展條例》增訂高階專業人員及技術投資人取得之技術股票，或執行認股權憑證取得之股票，持股達二年者，於轉讓、贈與或做遺產分配時，可以就轉讓價格或股票取得價格擇低計算所得課稅，以降低技術人才取得技術股之租稅負擔，應更可協助生技醫藥產業延攬優秀技術人才，進而提升整體產業競爭力。

陳惠明提醒，修正草案增訂申請適用緩課的技術股於股票轉讓或辦理帳簿劃撥時，公司應依法填報課稅資料予國稅局，公司若未依法填報將會被裁處罰鍰。

最後，陳惠明也表示，人才培訓投資抵減限專職研發人員，與產業創新條例一致，符合租稅公平原則；研發投資支出抵減率雖由35％酌降為30％，仍比產業創新條例之15％抵減率為高。

(工商 )