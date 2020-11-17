搶聖誕節送禮與自食商機，半島精品店推出一系列精美細緻的聖誕巧克力禮盒，並首次在台引進歐洲聖誕傳統美饌「義式巧克力麵包」，打造歐式聖誕風情。今年包裝主題延續以象徵仁愛的知更鳥身穿一襲聖誕紅衣，飛越人間展開「聖誕樹傳說 Stories From the Tree 」童話旅程，知更鳥所到之處皆洋溢著歡愉的佳節氛圍，將聖誕佳節的祝福心意發送到世界各地。

今年半島精品店在台共推出7款聖誕禮盒包含賞心巧克力禮盒（8/24/36件）、聖誕巧克力片禮盒、閃爍聖誕日曆與義式巧克力麵包，以及兩款台灣限定聖誕禮物籃，多款禮盒份量由精巧到豐盛，滿足不同送禮需求。

半島精品店今年首度在台推出的「義式巧克力麵包」，於義大利當地耗時三天繁複的手工製作並直送台灣。聖誕麵包源自於米蘭並有著悠久的聖誕傳統，是義大利最經典的美食之一，而半島精品店帶來巧克力風味版本，選用馬達加斯加天然香料、豐富的土耳其果乾與義大利無菌雞蛋，揉入三十年代的舊麵種，以自然發酵方式取代機械發酵過程，口感更加輕盈鬆軟，奶油與果乾滋味豐美濃香。

聖誕麵包是歐洲聖誕節必吃的經典節慶美味，在各國發展出不同的搭配組合，美味口感佳除了是美好的早餐選擇，撒上糖霜亦是香甜的下午茶甜點，在發源地義大利則會配上氣泡酒或甜白酒享用。半島香檳Champagne Brut 源於法國知名的香檳區，風味優雅清新、口感絲滑綿密，滿溢的花果香氣與「義式巧克力麵包」相互牽引出絕妙風味，源源不絕的細緻氣泡更有如聖誕鈴聲般繽紛喜悅。半島精品店「義式巧克力麵包」售價1,500元，全台限量60份，搭配半島香檳消費滿3,000元享95折優惠。

賞心巧克力禮盒（8/24/36件）一次囊括多款半島經典巧克力，是去年聖誕節最受消費者喜愛的款式，其中36件的三層式禮盒展開包含什錦巧克力片、經典巧克力以及節日限定巧克力。什錦巧克力片以黑巧克力搭配可可豆與牛軋糖，濃醇與甜蜜滋味兼具。而聖誕節日限定巧克力更是榮獲巴黎巧克力沙龍展一等獎殊榮佳作，選用香脆果仁、酸甜莓果以及濃郁焦糖海鹽風味製作，口感香脆且滋味濃郁，品項豐富令人目不暇給。

去年首度在台推出「閃爍聖誕日曆禮盒」同樣廣受好評，今年推出全新設計，小屋造型禮盒雙門展開有如聖誕樹掛滿繽紛綴飾，知更鳥在枝頭高唱聖誕頌歌，每扇窗後皆藏半島小熊造型巧克力及各式巧克力片，天天開箱一份甜蜜驚喜，串聯起一段難忘的佳節時光。

為迎合台灣聖誕送禮市場，半島精品店今年推出兩款台灣限定聖誕禮物籃，以門僮禮帽造型的禮盒裝入賞心巧克力禮盒、聖誕巧克力片等聖誕熱賣禮品，以及薰衣草蜂蜜糖果、原味龍鬚糖或普洱茶包等半島經典商品，而白松聖誕禮物籃可搭配精選香檳或精選紅酒一瓶，滿足消費者多元口味與送禮需求，兩款台灣限定聖誕禮物籃售價3,888元起。

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