每年吸引數萬人參加的財政部統一發票盃路跑活動，今年最終壓軸場將於12月6日(星期日)在宜蘭羅東運動公園熱情開跑。由財政部及第一金控共同主辦，北區國稅局及第一銀行承辦，歡迎民眾一起捐贈3張發票報名參加，為愛跑第一。

今年統一發票盃路跑活動正式邁入第11年，為了擴大宣傳，11月17日上午由北區國稅局局長王綉忠、宜蘭縣縣長林姿妙、第一金控總經理林謙浩共同主持活動宣傳記者會，同時邀請熱愛山林及大海的陳宇璿及林雍傑兩位路跑大使共襄盛舉，帶領民眾感受宜蘭的城鄉之美。

林謙浩表示，這是一場值得紀念又充滿愛心與運動健身的盛事，集團同仁們除積極參加路跑外，更大力響應捐發票做愛心，第一金控在追求經營績效的同時，也期盼以更多的愛心來回饋社會，希望善用企業的力量支持社福機構，照顧更多需要幫助的弱勢族群，讓這樣有意義的活動擴及到臺灣各個角落，發揮金融業的影響力；本次活動所募集的發票，將全數捐贈宜蘭地區5家社福團體，用捐發票來點亮社會，讓愛無限延續，一起為愛跑第一。

北區國稅局指出，12月6日統一發票盃宜蘭場路跑活動現場設有許多宣導攤位，也有行動支付結合雲端發票體驗活動，以及物超所值的禮品，這將是一場充滿愛心、歡樂、高CP值的活動，歡迎大家踴躍報名參加，一起來逗熱鬧。

相關活動辦法及資訊，請至活動官方網站查詢，或撥打北區國稅局服務專線洽詢。

(工商 )