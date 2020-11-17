西拉雅國家風景區管理處21日上午9點至下午5點舉辦「西拉雅野餐日」，全天皆開放民眾免費入園野餐，有童趣表演、戶外運動體驗區，可免費租借遮陽帳。（西拉雅國家風景區管理處提供／劉秀芬台南傳真）

西拉雅國家風景區管理處21日上午9點至下午5點舉辦「西拉雅野餐日」，全天皆開放民眾免費入園野餐，有童趣表演、戶外運動體驗區，可免費租借遮陽帳。（西拉雅國家風景區管理處提供／劉秀芬台南傳真）

西拉雅國家風景區管理處21日上午9點至下午5點舉辦「西拉雅野餐日」，全天皆開放民眾免費入園野餐，有童趣表演、戶外運動體驗區，可免費租借遮陽帳。（西拉雅國家風景區管理處提供／劉秀芬台南傳真）

西拉雅國家風景區管理處21日上午9點至下午5點舉辦「西拉雅野餐日」，全天皆開放民眾免費入園野餐，有童趣表演、戶外運動體驗區，可免費租借遮陽帳。（西拉雅國家風景區管理處提供／劉秀芬台南傳真）

台南最新的野餐祕境，就在官田遊客中心。交通部觀光局西拉雅國家風景區管理處將於21日上午9點至下午5點，舉辦「西拉雅野餐日」，不用提前報名，全天皆開放民眾免費入園野餐，有童趣表演、戶外運動體驗區，可免費租借遮陽帳，非常適合親子遊客一起來草原上同樂。

官田遊客中心於8月開幕以來第一次舉辦野餐日，活動當日草原周邊開放民眾能自備野餐墊於草地上席地而坐，還可以於活動現場租借遮陽帳一頂，抵擋台南熱情的太陽，租借只需繳交押金1000元，於歸還時無損毀就能全額退回。

除了能夠在廣大的草原腹地野餐外，現場也有不同品項的三輪車美食攤位，如飲品、甜點、鹹食、炸物、披薩等適合野餐享用的食物，周邊還有在地農特產商品販售，讓參加的民眾能夠體驗不同的味蕾饗宴。

野餐日當天也邀請到迪卡儂台南仁德店參與，多樣的運動體驗提供現場的遊客免費遊玩，包含了足球、籃球、羽球等多樣的項目，讓小朋友可以在草原上不受拘束地盡情奔放玩樂。

下午舞台上還有精彩的表演內容，小丑魔術氣球表演、兒童劇團演出、樂團演奏，活動的最後更有深受大小朋友所喜歡的YOYO家族-天竺鼠姐姐，帶著小朋友唱唱跳跳，為野餐活動畫下最完美的句點，精彩的內容讓小朋友可以在寬闊的大草原中，釋放滿滿的能量與電力。

(中時 )