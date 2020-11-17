台南市街頭上演電影《玩命關頭》！為了圍堵1台遭竊走的贓車，南市警前天（15日）出動8輛警車在街頭進行包抄、圍堵，不但狂鳴警笛，最後更掏槍喝令駕駛下車就逮，宛如好萊塢電影般的場景，讓路過民眾也不禁看呆。

事件起源發生在前天上午5時許，據CTWANT報導，台南市警察局第三分局接獲64歲許姓男子報案，許男表示自己將車停在安中路4段，只是買個早餐而已，所以沒熄火，豈料車子卻遭人開走。

警方獲報後通報轄區各派出所協尋，安順派出所警員王存華6點下班後，特別繞道前往贓車可能出現的處所搜尋，果然被他在北區好事多商場附近發現該輛被偷贓車，立即通報勤務指揮中心攔截圍捕。

警網於7時4分在安南區安明路與本田路口以8輛警車包抄，攔下該輛贓車，警員並掏槍喝令駕駛下車，當時路過民眾和一旁的機車騎士看傻，有人忍不住脫口：「在演電影？」。

偷車的林姓嫌犯（38歲）供稱是幫朋友開車，警方訊後依竊盜罪嫌將他送辦。

(中時新聞網)