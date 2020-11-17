含萊克多巴胺美豬明年即將開放進口，針對今(17)日媒體報導進口含萊克多巴胺豬肉可能進入校園午餐等疑慮，農委會駁斥，政府已擬妥相關管理措施與機制，農委會也與衛福部、教育部緊密合作，將全力推動台灣豬標章，全面盤點國產豬肉上下游溯源並規劃妥適管控等措施。

農委會表示，學校營養午餐豬肉食材每年使用量約1.1萬公噸，其中超過1萬公噸為生鮮食材，加工品占比不到1成。政府自2017年開始推動學校午餐食材三章一Q獎勵政策，鼓勵使用國產可溯源之生鮮食材，並提供每人每餐3.5元之獎補助金，目前學校午餐生鮮豬肉食材章Q使用率已逾7成。

為持續擴大三章一Q獎勵政策，行政院宣布自明年元旦起章Q食材獎勵金每人每餐補助由3.5元提高至6元，並適用於加工品食材。這項政策實施已補足食材價差問題，學校午餐可以全面使用國產在地農產品及其加工品。

另外教育部也已修正學校午餐採購契約範本，要求肉品及蛋品全部使用國產在地具三章一Q食材，肉類加工(再製)品應採用肉品原料來源為國產在地之優良產品，同時衛福部已依《食品安全衛生管理法》要求及輔導相關業者做好標示產地來源國，以利消費者及學校、團膳等辨識選擇。

(中時 )