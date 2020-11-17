舞蹈老師KIMIKO日前分享，喝珍奶要大小珍珠混合、珍珠過水，引發網友熱議。近幾年飲料「加料」的品項近變化越來越多，除了珍珠、椰果，像是芋圓、粉條、寒天等口感Q彈的配料也深受不少消費者喜愛。

KIMIKO分享自己喝珍珠奶茶時都會要求「混珍洗珠」，一定要同時喝到大珍珠＋小珍珠，這樣才能喝到層次感，「洗珠」則是先生喝珍奶的要求，珍珠一定要再次過水，才不會太甜。

IG貼文一出引發熱議，《Dcard》也掀起一波討論，除了百搭款的珍珠，網友也無法抵抗芋圓的魅力，甚至喝上癮，而連鎖飲料店CoCo推出的地瓜圓、芋圓QQ系列，也讓他愛不釋手。另外也有人說，「芋頭QQ牛奶超好喝欸」「QQ真的很棒」「可以點料多！！！」

不過，也有人大推另一家連鎖品牌康青龍的芋圓，直呼「是被飲料耽誤的芋圓專賣店嗎？」「我心目中第一名的加料：康青龍的芋圓」，迷客夏芋泥、萬波的小芋圓也各有支持者。

(中時新聞網)