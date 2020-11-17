孫安佐以流利英語向教育局長張明文介紹健身器材，還教導張明文鍛鍊結實肌肉（戴上容攝）

孫安佐以運動裝扮「暴力上槓」驚喜現身（戴上容攝）

大家一起Muscle up！教育局17日於林口區醒吾科技大學舉行「職場英語體驗營」，由藝人狄鶯之子孫安佐以流利英語向教育局長張明文介紹健身器材，還教導張明文鍛鍊肌肉，張明文說，新北接軌國際，從教育扎根學生用英語的習慣。

「職場英語體驗營」17日上午於醒吾科技大學展開，今年9月就讀表演藝術系大一的孫安佐以運動裝扮「暴力上槓」驚喜現身，現場操作暴力上槓、臥推等器材，並以流利的英語帶領教育局長張明文及俄羅斯籍女學生體驗啞鈴，現場活力四射。

「學語言就是要多聽、敢說、不怕犯錯」張明文說，今天所有活動全程由醒吾科大學生主持和表演，未來教育趨勢就是讓孩子勇於嘗試，新北教育局推動教育向下扎根的計畫，讓孩子從生活中多使用英文，自然而然讓語言和職業接軌。

張明文說，新北市以動手做學英文為理念，結合科技校院及產業資源，開設免費5大群科24種職場英語體驗營課程，將課程與生活及職場相連結，協助學生備妥「專業技能」及「專業英語」雙核心能力，迎戰未來職場接軌國際。

參加活動的穀保家商學生李明岳表示，對於開口說英語始終缺乏自信，但從烘焙課程中，邊操作邊學習英文，英文似乎變簡單了；三重商工同學許子涵也表示，他嚮往航空服務業，透過導覽英語及機艙英語等課程，讓自己有更多的機會能開口說英語，未來努力朝航空業發展。

(中時 )