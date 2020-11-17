11月18日是世界肺阻塞日，肺阻塞(簡稱:COPD, Chronic obstructive pulmonary disease)為全球十大死因第三名，更名列國人十大死因第七名，已連續蟬聯11年，尤其以40歲以上的民眾更為高危險族群，平均每16人就有一人罹患肺阻塞！因此國民健康署與台灣胸腔暨重症加護醫學會聯手呼籲國人正視肺部健康的重要性。

2020年全球受到新冠肺炎疫情影響，引起國人對肺部健康的高度重視，國民健康署署長王英偉表示，肺阻塞為不可逆的呼吸道阻塞疾病，而「菸害」更是導致肺阻塞重要危險因子，研究證實，吸菸者罹患肺阻塞的風險較非吸菸者高出6.3倍、而未吸菸的成年人每周暴露於二手菸的環境下超過10小時更有1.42倍的肺阻塞死亡風險，王英偉強調，降低吸菸率是國健署的首要任務，呼籲全民從「戒菸」開始遠離肺阻塞，民眾更可透過日常簡易的登階運動來自我檢視肺部健康。

同時為了推廣民眾重視肺阻塞議題，除了邀請綜藝模仿天王邰智源擔任衛教大使之外，更推出「一分鐘護你肺登階挑戰」的影片，影片發出後引起藝人陳漢典、郭子乾、大蛇丸、艾力克斯、李詠嫻、李㼈、瑞瑪席丹、劉軒、youtuber蔡哥等..至少超過30位名人接力響應，而衛教大使邰智源更對民眾喊話，要落實固定登階自我檢測『超越50邁向80一分鐘護你肺』養成定期自我檢測肺部健康的習慣。

王英偉署長表示，降低吸菸率是國健署的首要任務，提醒全民從「戒菸」開始遠離肺阻塞，別讓你的肺卡住，立即戒菸不「肺」力。(圖/賴麗如)

林孟志理事長表示，全台有超過40萬人已罹患中重度肺阻塞卻尚未就醫治療，為提升肺阻塞的早篩率，積極推動民眾一分鐘登階自我檢測肺功能。(圖/賴麗如)

此次由台灣胸腔暨重症加護醫學會發起的『超越50邁向80一分鐘護你肺』登階挑戰，目前全台有上千人響應，累積已突破40萬階!理事長林孟志表示，108年就有6,301人因肺阻塞離世，推估全台超過40萬人已罹患中重度肺阻塞尚未就醫治療，因此為了提升肺阻塞的及早發現與治療率，邀請民眾用日常一分鐘登階運動來自我檢測肺功能。

另外根據台灣胸腔暨重症加護醫學會最新的「國人肺阻塞現況及認知調查」顯示，40歲以上的民眾有高達50%不清楚肺阻塞疾病，更有70%不知「咳、痰、喘」為肺阻塞症狀，表示民眾對肺阻塞疾病認知仍嚴重不足。67歲的患者賴女士，因工作關係常處於二手菸環境中，大約40歲時開始出現嚴重咳嗽、喘症狀，一開始以為只是感冒，但嚴重時竟爬不到2樓就喘不過氣、甚至有快窒息的感覺！初期以為是氣喘，至胸腔內科檢查後才發現是肺阻塞，在遵循醫師的建議用藥及肺復原運動後，穩定肺部狀況，現在走三層樓已不是問題！如今賴女士也建議親朋好友每天走樓梯、觀察自己爬樓梯的狀況，一同注意肺部健康！

羅東博愛醫院邱國欽副院長受訪時指出，因肺阻塞「咳、痰、喘」症狀與感冒太過相似，常被輕忽，在韓國、英國的統計調查顯示，高達80%肺阻塞患者無警覺發現時已錯過黃金治療期，首次就診往往已是中重度肺阻塞，而在台灣，根據「台灣胸腔暨重症加護醫學會」公佈的調查顯示，已確診肺阻塞或出現咳、痰、喘症狀的40歲以上人口約佔6.1%，與健保資料庫的肺阻塞盛行率2.48%比較仍有差距，代表國人對肺阻塞疾病意識偏低，實際罹患肺人數，可能比預期盛行率高出更多。邱國欽更補充到，肺阻塞患者須特別注意急性惡化風險，因急性惡化住院的患者，出院一年死亡率高達22%，若無妥善治療，也能惡化如心血管疾病、糖尿病、骨質疏鬆、憂鬱、肺癌等共病症。

邱國欽醫師強調，經調查顯示，有超過7成的民眾從未做過任何肺功能檢查，建議平時就可透過生活周圍的階梯進行肺功能的簡易測試，如果一分鐘爬不到30階、伴隨著有咳痰喘的症狀就有可能是肺阻塞高危險群，建議盡早至胸腔內科，若是40歲以上的吸菸者，至少需半年做1次肺功能檢查。同時也提醒肺阻塞患者，根據最新的2020年國際治療指引(GOLD Guideline)，只要遵循醫師用藥指示根據不同的症狀，進行單方、複方支氣管擴張劑或吸入性類固醇治療，規律正確用藥，即可減輕肺阻塞症狀，維持良好的生活品質。

台灣胸腔暨重症加護醫學會王鶴健理事表示，為提升肺阻塞的早篩與治療率，醫學會積極推動一分鐘登階自我檢測：若爬不到30階就喘到無法繼續，就是肺阻塞高危險族群，建議至胸腔內科檢查；一分鐘爬30至50階，屬肺阻塞中度風險族群，若有吸菸史仍需多留意；若一分鐘內可爬超過50階，表示肺功能相當不錯，屬於低風險族群。現正活動更於北中南三地巡迴舉辦，邀請全民起身響應一分鐘登階自我檢測！期許民眾養成每日登階檢測的習慣，了解自己是否為肺阻塞危險族群。

台灣胸腔暨重症加護醫學會『超越50 邁向80』一分鐘護你肺接力

(中時新聞網)