金可（8406）繼10月營收以7.92億元，交出年成長2.42％，今年首度單月營收同比正增長的亮眼佳績後，旗下海昌及海儷恩在天貓的雙品牌旗艦店的雙十一檔期表現亦十分亮麗，海昌旗艦店擠下博士倫旗艦店，站上天貓雙十一檔期隱形眼鏡品類的品牌旗艦店排名第1名，在所有店鋪排第2名，年成長率超過5成。

另外，海儷恩的品牌旗艦店雙十一檔期成長達7成，並首次進榜全部店鋪前10名。

金可今年以來持續透過多品牌操作銷售與對應少量多樣的彩片專屬生產線的靈活生產，持續稱霸線上旗艦店的銷售鰲頭，逐漸拉開與博士倫在天貓的市佔率差距。

公司表示，天貓從2012年開始銷售隱形眼鏡以來，整個平台產值從人民幣1.15億到今年2020 年平台產值預估達人民幣50億，年複合成長率超過6成。金可從2012年在天貓市占率落後博士倫約10％的市占率，到去年開始反超博士倫在天貓的市占率出現黃金交叉獨占鰲頭後，今年更是一路拉開與博士倫在天貓的市占率超過4％，在天貓產值提升數倍後更顯差距。

法人表示，金可在線上通路及實體通路的完整佈局下，今年在新冠疫情風暴中，不僅線上通路表現亮眼，線下實體通路在疫情艱難的運營條件下更可望大幅彎道超車搶佔市占率，擴大領先其他品牌在全中國的市佔率。

金可因應彩片少量多樣的彩片專屬生產線佈局完成後，在中國線上其他平台，例如拚多多等平台將更具競爭力，在彩片的品牌及代工市場齊進下，預估在線上平台將搶下年產量2千萬片以上的高毛利常戴型增量訂單。品牌優勢兼營代工，金可多品牌策略及多通路佈局在兩岸持續夾擊全球品牌，預期中國隱形眼鏡滲透率在彩片平光族群加入後將快速提升追上亞洲其他國家或地區的高滲透率，金可未來長期營運高成長可期。

(工商 )