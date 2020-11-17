東協10國與中國大陸、日本、韓國、澳洲、紐西蘭共15個國家簽署區域全面經濟夥伴關係協定（RCEP）。KPMG安侯建業稅務投資部China Practice執業會計師劉中惠認為，大陸台商可有效提升亞太區域內的競爭優勢，應充分掌握新商機。

劉中惠指出，區域貿易協定對優勢產業是機會，但對劣勢產業卻是挑戰，在陸台商企業若能持續技術升級，發展高價值差異化產品，並進行跨國供應鏈重組，即可降低不利影響。

單從協定覆蓋範圍比較，RCEP變化或許不大，因為在參與的15個國家中，除了日本，中國本已和其他13個國家簽署自貿協定。

但中美貿易戰、科技戰的背景下，RCEP的簽訂可反映中國十四五的規劃：以內需大循環為主體，內銷、國際市場雙循環相互促進，並突破美國的防堵，達成科技自立自強。尤其日本為全球第三大經濟體，經貿結構上與中國的互補性強，劉中惠指出，RCEP將有助於降低對其貿易成本及促進對外技術合作。

KPMG安侯建業稅務投資部China Practice協理任之恒表示，長期布局在大陸的台商可搶得先機，因為RCEP採多邊協議機制，除讓更多商品享受零關稅外，也將中、日、韓、澳、紐與東盟十國之間的貿易協定作進一步整合，統一貿易條件可確保締約國間之貨物銷售能享受公平待遇，貿易限制降低則可降低生產成本與進入門檻，帶動區域整體消費與投資。

此外，部分大陸台商近期因成本優勢不再或隨貿易戰調整，產生通過新南向投資以延伸集團業務供應鏈的需求。RCEP因15個成員國經濟結構組成多元，有經濟發達體，也有發展中國家，因此相當有利於區域產業供應鏈重組發展，尤其涉及三國以上多邊交易布局時，RCEP可適用相通規則，任之恒認為，台商問題較容易解決。

但任之恒提醒，大陸台商還是要留意大陸外匯管制，曾有台商出於靈活調度產能考量，將原先大陸公司的出口外銷訂單，貿然調整由其他海外公司製造供貨，造成有收匯、無出口報關之情況，進而在外匯監管機關的系統中顯示異常，最後遭大陸稅局查核，台商應謹慎面對當地監管、尋求專業協助較佳。

(工商 )