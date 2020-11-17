眾所矚目的仁武產業園區，即將在11月19日舉辦動工典禮，並採取預登記方式，搶先辦理招商，為了加速廠商完工期程，進駐廠商可在園區公共工程施作的同時，同步建廠，加速滿足投資企業建廠、擴廠需求，完工引進廠商進駐之後，可望為高雄帶來超過242億的年產值，6,300個工作機會。

高雄經發局長廖泰翔17日指出，配合陳其邁市長產業優先政策，高市府團隊加緊腳步攜手台糖公司，在短時間內完成不可能的任務，仁武產業園區即將在19日舉辦動工典禮，將以預登記方式搶先辦理招商，將採「同步建廠」方式，進駐廠商可在園區公共工程施作的同時，同步建廠，加速滿足投資企業建廠、擴廠需求。

廖泰翔表示，未來，仁武產業園區將結合北高雄研發優勢，以及南高雄海、空雙港資源，引進電子、電腦、運輸工具、機械、金屬製品等產業，並以低耗能、低污染的高科技產業優先審核，歡迎有興趣投資的企業趕緊手刀加入投資高雄隊。

高雄經發局表示，仁武產業園區緊臨國道10號仁武交流道旁，可迅速連結國道1號及國道3號，具備交通、設施、進駐免環評及彈性容積率等4大基地優勢。30分鐘內就可快速到機場、港口。

仁武產業園區未來更有高於30％的綠地、配水池、污水處理廠、停車場及服務中心等完善的公共設施，加上園區污染及資源量總量管制，未來廠商進駐園區免再實施環評，該園區擁有210％的彈性容積率優勢，是目前最搶手的開發中基地。

(工商 )