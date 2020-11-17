每當秋冬季節進入空汙季時，東北季風挾帶境外汙染物移入影響，中南部地區的空氣品質自10月底開始變差，但桃園市卻不受影響，反而PM2.5指數還降到14.1μg／m3，為桃園市史上最低，透過洗掃街、抑制揚塵及設置淨化區等降低汙染量方式，維持桃園空氣好品質。

環保局空品保護科科長張書豪指出，東北季風日前逐漸影響台灣的空氣，尤其季風把上海的汙染物吹過來，若是碰上逆風處則會導致汙染物不易擴善，特別工業區較為繁盛的台南及高雄，因此近日中南部的空氣品質呈現橘色至紅色警示的等級。

張書豪提到，雖然桃園市也有不少的工業區，工廠相對北部其他縣市來說也算多，但是透過與廠商的協談，不僅能降低汙染物的產生，也能提升企業形象，因此許多大廠都共同響應，另外，環保局為了東北季風的來臨，採取事前作業，降低本身汙染物的產量，透過洗掃街降低揚塵、加強餐飲業的巡查、要求工地使用灑水抑制以及針對農業區的露天燃燒也會有所管制。

除此之外，環保局極力設置綠地淨化區，利用植物淨化空氣，張書豪坦言，以往很多地方都有在做綠地，一開始相當美觀，但是一但疏於管理，便會讓綠色植物產生的淨化效益不大，而目前桃園市共有31處的淨化區，現在桃園的PM2.5數值一路降到14.1μg／m3，尚未受到東北季風的影響，而該數值同時也是桃園市有史以來最低的指數，未來環保局也將會擴散淨化區，保護好桃園市民的空氣品質。

(中時 )