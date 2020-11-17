近來5G議題正夯，5G投資具有「基本面強勁、資金面龐大、產品面完善」3大利多，因此當5G發展全速前進之際，也將形成全球5G投資浪潮。元大投信建議，投資人應擇優、逢低布局，優先選擇國際級的龍頭企業做為參與5G市場的投資標的，具備全球高度競爭力，可大幅提高投資勝率。

以國內目前規模最大的5G ETF－元大未來關鍵科技ETF（00876）為例，雖然今年7月7日甫掛牌，但掛牌至今僅約4個月左右，績效已大幅成長近20%，表現超群，今日收盤價更來到23.83元，連續2日創下歷史新高，規模約70億元，不論績效表現或規模皆為台灣5G ETF之最。

元大未來關鍵科技ETF研究團隊表示，不論是國際法人，亦或專業投資機構，進行投資前評估時，一定會針對該投資主題各面向發展狀況納入考量要件，5G不僅在新科技發展領域扮演重要角色，擁有無可取代的必要性，目前包含美國在內等各國政府都將5G發展列為未來發展重點，加上肺炎疫情影響等因素，皆成為推進「5G」加速成長之動能。

根據愛立信《行動趨勢報告》指出，5G將成為全球部署最快的行動通訊技術，至2024年5G將覆蓋全球45%以上的人口。隨著美國手機大廠於10月推出首款支援5G手機、包含台灣在內等多家國際知名電信商5G開台後、推出相關商用服務，2020年正式宣告5G元年啟動，隨著5G技術成熟、應用愈發廣泛，2021年勢必更多5G應用與功能問世。

元大未來關鍵科技ETF研究團隊表示，當「5G」新科技成為趨勢，備受市場看好之時，也將吸引國際資金搶先進駐，5G主題將成為2021年投資界新寵已無庸置疑，根據IHS Markit估計，預期全球5G相關產業鏈總產值將於2035年來到新台幣400兆元，而國際間5G投資金額也將水漲船高，5G相關投資商品勢必將成為新一代的資金吸引機。

全球主題投資雖掀起新革命，但在創新科技的大趨勢下，傳統的依照產業分類的主題投資方式，已不符合趨勢及環境的變化，投資人難以快速辨別與掌握真正具有5G核心發展價值的企業，因此近年來有助投資人降低投資門檻、輕鬆掌握投資主題的5G ETF快速崛起。

以2020年推出，有「硬5G」ETF之稱的「元大未來關鍵科技（00876）」為例，著眼於「前瞻趨勢」，主要挑選5G產業鏈裡優先受惠的「關鍵」元件等科技產業，因此一推出便獲得市場高度重視與青睞，在短短5個募集日內，累積扣款筆數逾4萬筆，以約新台幣150億元的募集金額，一舉成為台灣募集金額最高的股票型ETF。

統計彭博資訊，僅今年以來（截至11月10日）全球5G主題ETF便吸引逾16億美元資金進駐，預期隨著5G發展，未來5G投資資金流也將更為龐大。元大未來關鍵科技ETF研究團隊提醒，主題式投資往往具有較高的成長性，但仍不能忽略下檔保護的重要性，建議投資人應選擇全球布局之5G投資標的，可降低投資單一國家的系統性風險。

(中時新聞網)