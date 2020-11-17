1隻白鴿飛進殉職飛官朱冠甍告別式，同袍：「是冠甍回來看大家嗎？」（民眾提供／蔡旻妤台東傳真）

蔡英文總統（右）至殉職飛官朱冠甍告別式會場頒發頒發褒揚令。（蔡旻妤攝）

空軍中校朱冠甍於10月29日駕駛F-5E戰機時，因右側發動機失效墜落於台東近海，不幸殉職。17日在台東志航基地舉行告別式。巧合的是，典禮過程中竟有1隻白鴿飛進會場內，停留5分鐘後便飛離，同袍：「是冠甍回來看大家嗎？」

空軍司令部17日上午為殉職飛官朱冠甍舉行告別式和追晉儀式，總統蔡英文、國防部長嚴德發、空軍司令熊厚基都親臨會場表彰追晉並頒發褒揚令，並向朱冠甍獻花行三鞠躬禮，之後向家屬安慰致意，場面肅穆哀戚。

朱冠甍同袍說，維修棚從沒出現過鴿子！他認為，也許是冠甍回來見大家最後一面。就在蔡英文總統抵達會場30分鐘前，1隻白色鴿子突然飛進會場內，數次來回盤旋，最後停在棚內鋼架上，從高處往下注視參與觀禮同袍，停留5分鐘後，隨即向棚外飛去。

據了解，由於飛機飛行速度快，與鳥類發生碰撞後常造成極大破壞，嚴重將會造成飛機的墜毀，鳥擊（指鳥類與飛行中的飛機、高速運行的火車等發生碰撞，造成的意外事件。）是威脅航空安全的重要因素之一，大部分軍用機場都禁止民眾在機場周邊飼養鴿子以免造成危險；如有鳥類靠近，通常會被射擊驅離，所以機場內鮮少見到鳥類。

(中時 )