台中市環保局強調，空汙日查獲違法汙染源，將不分公私「直接開罰、加重處罰」，呼籲各汙染源配合降載減排，攜手捍衛藍天白雲。（盧金足攝）

冬季來臨，全台進入空汙好發季，環保署空品監測資料統計，台中市今年1至10月PM2.5平均濃度15.5微克，空氣品質不良累積僅27天，創歷年最佳。市長盧秀燕17日表示，這是市民共同努力的成果，若於空汙日查獲違法汙染源，將不分公私「直接開罰、加重處罰」，呼籲各汙染源配合降載減排，攜手捍衛藍天白雲。

盧秀燕今日在市政會議表示，依空品監測資料顯示，台中市今年1至10月PM2.5平均濃度為15.5微克，較去年同期17.7微克改善2.2微克；空氣品質不良累積27天，較去年同期減少15天，兩項指標皆為歷年最佳。

10月在無大量降雨、沒有洗刷作用的氣候條件，PM2.5單月平均濃度僅13.8微克，也較去年同期24.0微克改善10.2微克。

她強調，這是市民共同努力成果，當然15.5微克與國家標準的15微克還有距離，市府還要繼續加油，將持續努力推動藍天白雲行動計畫，透過補助老舊車汰換、推動電動車倍增等多管齊下方式，持續追蹤管考相關數據，提升空氣品質。

環保局指出，10月進入空汙季後，環保局嚴陣以待，透過中部空汙治理專案辦公室舉行七縣市，包括彰化縣、南投縣、苗栗縣、新竹縣、雲林縣、嘉義市等環保局，一同進行「空氣品質嚴重惡化緊急防制及災害防救法之懸浮微粒物質災害應變聯合演練」，跨縣市治理空汙問題。

市府持續推動藍天白雲行動計畫，以「先公後私、先大後小」為原則管制汙染源，包括燃煤工業鍋爐退場、許可管控固定汙染源排放、成立專案小組重點深度稽查、補助老舊車汰換、通知機車定期檢驗、推動電動車倍增、跨局處輔導餐飲業油煙、輔導改採環保祭祀、改用益菌肥翻耕、加強洗掃街作業等。

(中時 )