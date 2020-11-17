美股、台股競速創新高，台股早盤上漲逾200點，台積電突破500元天價再現，惟獲利了結賣壓出籠，隨後回到500元之下，概念股受影響，光罩(2338)、精材(3374)、旺矽(6223)、祥碩(5269)、創意(3443)等跌多漲少。權值股低調震盪，大立光(3008)、鴻海(2317)、日月光投控(3711)、聯電(2303)等平盤處游走。口罩及清潔概念股因新冠疫苗有進展而光環褪色，恆大(1325)觸及跌停、康那香(9919)下殺半根跌停板，花仙子(1730)及毛寶(1732)聯袂壓低。台股因獲利了結賣壓而漲點縮減，終場收漲41.18點，為13593.01點。今日外資(不含外資自營商)買超150.9925億元，投信賣超0.6269億元，自營商賣超1.0816億元，三大法人買超149.28億元。

今日玻陶股自半導體手中接棒領漲，台玻(1802)領軍上行，再創波段高價，半導體類股漲幅不到0.3%。疫苗再傳佳音，觀光股振奮，雄獅(2731)、易飛網(2734)、山富(2743)、五福(2745)、鳳凰(5706)等旅遊股展現強勁漲勢。然而疫苗佳音卻成為口罩及清潔概念股的殺傷力，恆大(1325)一度跌停、康那香(9919)下殺半根跌停板，花仙子(1730)及毛寶(1732)聯袂壓低。「拜登概念股」則是盤面另一亮點，太陽能族群股價全面開高，指標股達能(3686)、國碩(2406)早盤直接攻上漲停鎖死，元晶(6443)、安集(6477)及茂迪（6244）攜手衝高，一甩美選後利多出盡陰霾。

台股頻創新高價，今早再度大漲200點，惟台積電突破500元後壓回，市場警覺心起，獲利了結賣壓出籠，使得大盤指數來到13780點後止步，漲點由200之上退到50之下，終場收漲41點，5日RSI為89.04，10日RSI為79.64，9日K值為88.93，9日D值為87.73，20日乖離率為4.69。台股自11月至今12個交易日已上漲逾千點，且不斷改寫歷史新高，外資回頭搶補權值股，16日外資買超上市228.7億元，創2015年4月底以來新高，累計11月以來買超台股達1,290億元，亦改寫今年單月新高紀錄；其中本月來大舉回補權值股，權王台積電市值躋身全球前十大，11月外資買超424.56億元；日月光投控、國巨、聯發科、鴻海、台塑、國泰金也都在回補買單之列。

台股強勢上漲，外資持續加碼，今日買超150億元，年底作帳行情啟動，惟台股今日創高後帶量收黑K，明日先關注是否再破低點，若有跌破，下一步可能回測5日線。指數漲多修正難免，後市動向仍看美股，若續強，台股有望挑戰「萬四」，選股上以第三季財報好的公司、搭配第四季業績成長、本益比低且明年度業績成長者，較有表現機會。日盛高科技基金經理人林佳興表示，就台股趨勢而言，在科技創新的腳步不曾停歇之下，仍將推升經濟成長，對於股市仍是正面看待，操作上選股不選市，針對有財報保護、長線有趨勢性的產業布局。

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