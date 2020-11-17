桃園市再新增1例本土登革熱個案，為龜山區龍華里50多歲男性，平日活動地點為龜山區住家、新北市樹林區工作地及樹林區中山公園，8日出現發燒及腹瀉症狀，11日出現紅疹，因症狀未改善至醫院就醫，登革熱NS1快篩陽性而遭通報，並於16日確診，為桃園市第23例確診個案。

衛生局表示，已針對此名個案同住家人接觸者進行採檢，並安排住家周圍半徑100公尺家戶逐戶入內孳清噴消、衛教以及周圍半徑300公尺戶外環境孳清噴消作業。衛生局提醒，目前仍未脫離登革熱流行期，近日龜山區又出現確診個案，衛生單位將近一步擴大孳清範圍及化學噴藥防治作業，呼籲民眾配合相關防疫措施並提醒醫療院所提高警覺，加強疑似登革熱病例通報，民眾近期若出現發燒、頭痛、肌肉酸痛、後眼窩痛、皮膚紅疹等症狀，應儘速就醫並主動告知醫師活動史、旅遊史及接觸史，俾利衛生單位即時介入防疫，阻斷疫情擴散。

目前仍屬颱風好發季節，民眾應落實「巡、倒、清、刷」，積極清理環境，避免積水容器並澈底清除病媒蚊孳生源，才可降低登革熱傳播風險，出外活動務必做好防蚊措施，如穿著淺色長袖衣褲或於皮膚裸露處塗抹政府機關核可之防蚊藥劑。

(中時 )