包括陽明、交通、清華及中央4校陸續通過校務會議，同意讓政治大學加入「臺灣聯合大學系統」，該案將續送教育部核定，預計明年初政大就可正式加入臺聯大。政大校長郭明政表示，未來臺聯大系統將擁有超過3000名專任教師及6萬學生，「頂尖大學強強聯手，共同打造領航臺灣的國際一流大學系統！」

郭明政17日表示，政大2020年初申請加入臺灣聯合大學系統，獲大學系統同意後，並分別經陽明、交通、清華及中央大學4校各自校務會議無異議全員通過，未來5校將共享資源，並在教學、研究上充分合作，共同履踐大學社會責任。

為何是臺聯大？郭明政表示，臺聯大是18年前最早出現的大學系統，政大在這一波並沒有加入，「當時我個人有點羨慕，又覺得有點可惜；」之後臺灣出現了包括私校的優久聯盟、南部的臺灣綜合大學系統等，之後又有「臺灣大學系統」等，大家對大學系統或聯盟都充滿期待。

郭明政說，他自己在競選校長時，就有這樣的意願，上任之後更花了2年一步一步做。此次政大加入臺聯大系統，主要是政大人文社會科學領域和陽明、交通、清華及中央大學的理工、醫學及生命科學都有互補成效，在人文社會科學方面也將有加乘效果；另外政大開設26種外語及華語教學課程，也是培養跨國移動能量的利基。此外這5校也都有北部的地緣關係。

郭明政說，「臺灣大學系統」做得非常好，但他也期許臺灣應該還有另一個大學系統，跟臺灣大學系統一樣有同樣大的能量。

他強調，臺灣聯合大學系統除了分享學校資源，跨校選課、雙輔以及跨校轉學等「國內留學」措施，將提供更寬廣的學習場域。未來5校間的交通車，將調整、增加，使得5校間的往返更為便利，跨校選課措施將更易達成，讓考上1所大學，形同考上5所。

(旺報 )