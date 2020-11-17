台塑集團位於越南的河靜鋼鐵廠2016年嚴重汙染海洋，遭越南政府重罰5億美金，7875名當地受害居民求償無門，委由律師跨海來台提民事求償，但台北地院、高等法院均認為沒有管轄權，兩度裁定駁回。再抗告後，最高法院日前發回更裁，給了受害居民一絲希望。

台塑越鋼2016年4月因違反越南當地53項規定，致汙染蔓延超過200公里海岸線，造成大量魚群死亡。越南政府開罰史上最高汙染罰金5億美金，台塑越鋼火速繳清，董事長陳源成也出面道歉，但當地許多居民沒有獲得賠償，遂委託律師跨海來台提告。

北院認為，7875名原告都是越南籍，台塑越鋼也是依據越南法律設立的公司，侵權行為發生、造成損害結果的地點也在越南，應適用的法律也是越南民法，於台灣關連性薄弱，應類推適用我國《民事訴訟法》第20條但書規定，本件國際裁判應屬越南管轄，故裁定駁回。居民提抗告，高院也以相同見解駁回。

居民再提抗告，最高院認為直接類推適用第20條但書規定，仍有疑義，有必要再調查，因此廢棄原裁定，發回高院更裁。

(中時 )