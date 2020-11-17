卓越領航乘風起飛記者會，交通部長林佳龍與產官學研界合照。（交通部提供）

交通部運輸研究所今日舉辦「卓越領航乘風起飛」記者會，宣布啟動「無人機創意應用競賽」、「整合示範計畫」2項活動。交通部長林佳龍致詞表示，交通部對無人機不僅管理安全，更要興利，也要發展國家隊去打世界盃，現在就是搭一個擂台，讓大家去比賽，號召全國英雄豪傑放馬過來。

全球先進科技公司、新創公司都在搶食無人機市場大餅，不只台灣，且研究發現，無人機應用領域不斷擴展、產值增加，全球無人機產業總收益超過1270億美元。

去年交通科技產業白皮書確定成立無人機科技產業小組後，運研所邀集產官學研各界集思廣益，想幫國內無人機業者找到秘訣，創造新的藍海市場，除積極籌組台灣無人機U-team外，也尋求跨國合作，透過APEC、歐盟等組織，並跟歐美、日韓、新加玻等國交流。

為加速國內推動無人機實務應用與技術研發，運研所研擬「無人機整合示範計畫」、「領航盃無人機創意應用大賽」等2項重要計劃。

運研所運輸資訊組長吳東凌表示，無人機整合示範計畫是將交通部所屬的交通場域，提供無人機業者做為實地技術驗證測試的機會，目前規劃以中華郵政的物流運送及公路總局的橋樑檢測為主。計畫徵件說明會將在11月24日下午1時30分在運研所舉行，活動報名期間為11月24日至12月25日止。

領航盃創意組是希望導入國內學術研究機構加入研發，以競賽帶動應用，透過應用帶動產業，為跨部會、跨領域合作與資源整合。吳東凌說，初期由運研所跟教育部資科司合辦創意競賽，吸引師生參與構想，再將優勝團隊推薦給科技部南科管理局，把學生的雛形透過AI自造基地落實成為無人機原型，加上功能性驗證，最後再回到運研所，無人機整合示範計畫做場域驗證。輔導陣容，集合中科院、漢翔航空、金屬中心提供專業指導業師，做師生一對一輔導，也請到台大吳瑞北、林清富教授以工作坊方式導入新技術與新概念，供團隊發想。

應用組以公務機關為對象，鼓勵各單位分享無人機應用成果與經驗，加速擴大國內無人機應用市場。競賽報名期間即起至12月25日止。

(中時 )