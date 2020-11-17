台中市每年舉辦計程車優良駕駛人遴選，今年從8000多名計程車駕駛人，共16名運將脫穎而出！其中，計程車運將陳世志服務30年，待客如己、盡忠職守，且工作之餘還參加中市交通義勇警察交通大隊第二中隊，協助執勤指揮交通，經遴選獲選最優，提報今年交通部金安獎優良職業汽車駕駛人表揚。

市長盧秀燕今日在市政會議公開表揚，頒發獎狀及獎勵金給16名優良駕駛，期望他們作為同業表率，持續提供優質服務。交通局副局長陳育正表示，這次包括陳世志、房泰庭、黃豐盛、郭木龍、陳明樹、陳景煬、陳良友、游政霖、蔡坤龍、劉昌水、邱文龍、林牧蕓、郭秉融、張文洲、黃馨霖、游芳民等16名計程車優良駕駛人。

陳育正表示，近年市府積極推動計程車轉型，例如服務偏遠地區的小黃公車、服務身障及行動不便者的通用計程車等，均有賴計程車運將協助。這次獲獎的16名計程車駕駛人長年為中市交通貢獻服務，工作之餘也擔任義交協助指揮疏導道路交通狀況，且因長年在道路上奔波，遇到道路突發事件時，第一時間擔任緊急協助人員，可謂馬路英雄。

交通局指出，每年舉辦計程車優良駕駛人遴選及表揚，參加遴選的駕駛人須先由中市各計程車相關公（工）會審核推薦後，再通過初審、複審的嚴格遴選；獲獎的優良駕駛人需無交通肇事及交通違規紀錄，以親切熱情態度服務乘客，還要有社會參與服務的經驗。

(中時 )