中央流行疫情指揮中心招募新冠肺炎疫苗人體試驗受試者，北市議員徐弘庭17日質疑不但違法，甚至根本沒有用，市長柯文哲回應，人體試驗僅能做到第一期，這計畫20億是不好得投資，差不多像是丟到水裡，根本就只是「大內宣」。

中央招募新冠肺炎疫苗人體試驗受試者，衛福部讓有意願的人上網登記，徐弘庭今在市政總質詢提出，衛福部公告招募原則應該經過人體試驗委員會核准才能刊登，目前看起來是沒有核准，招募廣告也不能宣稱實驗藥品安全有效、暗示優於相似現行藥物、受試者可獲免費醫療和費用補助、強調臨床試驗獲主管機關核可、使用名額有限、使用有強制、引誘或鼓勵的圖表，統統不能。

徐弘庭質疑，衛福部帶頭招募試驗者，有提到車馬費、營養補助、有問題會無條件治療有保險理賠，這樣對嗎？

柯文哲說，臨床試驗分第一期、第二期和第三期，第一期有3個做完應該就賣掉，因為台灣沒有感染個案，第三期沒辦法做，所以不會成功。不曉得是否只是先請大家先登記，要做試驗會再開說明會，他沒有去看細節，依目前台灣的狀況，不可能做第三期，只能做第一期就要關掉，最理想就是獲利了結。

徐弘庭表示，接下來需要犧牲2萬名民眾去做白老鼠？讓中央獲利了結，柯文哲以專業意見回應，這計畫20億，這是不好的投資，差不多像是丟到水裡面，20億如果做第一期看做多少，賣掉獲利了結，問題是現在沒有個案，2萬個人要幹什麼，問題是沒有實驗組，只有對照組。

徐還說，為什麼要花20億跟2萬人，做一個我們可能有效的疫苗的宣傳？柯直言：「這就是大內宣，只是讓民眾登錄，不可能做第三期。」

(中時 )