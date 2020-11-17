上月網紅橫綱凱咪（Aqq cami）大爆料，指網美圈「7成都在賣淫」，引發熱議。不論此番報料真實性為何，有一名楊姓男子卻佯裝是富商，或謊稱可仲介賣淫，每月包養費10萬元到50萬元不等，5名網美因此上當，不但跟惡狼發生關係，還被偷走提款卡及信用卡，損失高達百萬元，台北地檢署依涉犯詐欺得利、偽造文書、竊盜等罪起訴楊男。

擁有超過10萬粉絲的網紅橫綱凱咪(Aqq cami)，上月在臉書以〈網美圈的真相？7成都有在賣淫！〉po文，揭露許多網紅的賣淫之路從飯局開始，接觸許多有錢人，光陪吃飯就能有上萬收入，接著被經紀誘惑下海賣淫，價碼比起辛苦站展場來得好太多，漸漸接受靠本錢賺錢，這言論引發熱議，網路上甚至流出賣淫價目表，有多位知名網紅遭到影射，引發軒然大波。

據自由時報報導，起訴指出，擔任快遞員的楊男，在網路社交平台Instagram開設多個帳號，假扮色情仲介業者及香港富商、證券小開，隨機搭訕網美及直播主，宣稱每月包養費10萬元到50萬元不等。

楊男不但騙受害人到旅館發生性關係，還趁機偷走信用卡及提款卡盜刷。檢警追查發現至少5名受害者。

(中時新聞網)