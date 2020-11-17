節奏輕快的詩歌從貨櫃屋裡傳出，裡頭飼養的蛋雞產出雞蛋，讓弱勢家庭有了依靠，教會長老陳鴻隆一年前嘗試將貨櫃研發成為簡易雞舍，目前穩定日產超過700顆蛋，取名為「蒙福蛋」，希望能成為窮人的釣竿，在載浮載沉的生活中拉他們一把。

陳鴻隆表示，聖經故事談到要將福音傳給窮人，但多餘補助恐使人安逸，無法讓貧窮不再世襲，想了許久，決定用最簡單資源，開創源源不絕產能，貨櫃屋養雞場的概念因應而生；陳說，這顆蛋是窮人的盼望，希望透過此模式幫助更多人能自給自足，有自信地融入社會。

由教會長老陳鴻隆設計貨櫃屋成為養雞場，生產的「蒙福雞蛋」盼拉弱勢者一把。（林和生攝）

聽詩歌長大的蛋雞，生產的「蒙福雞蛋」盼拉弱勢者一把。（林和生攝）

飼養員潘秋燕說，雞隻從養殖場運送途中，容易有空間緊迫和環境遷移的恐懼，因為雞的聽覺靈敏，因此嘗試24小時播放詩歌，讓雞群不再恐懼，也開始靠近人群，甚至會飛到參觀客人肩膀上，「這是一件非常特別的事」。

飼養過程堅持使用天然飼料，包括牧草、海苔、堅果和益生菌，曾將雞蛋送至中央畜產會檢驗動物用藥及農藥殘留，皆得到「未檢出」報告；目前共有12個20呎貨櫃、飼養近1200隻雞，陳鴻隆指出，希望有更多天使投資人伸出援手，讓需要幫忙的人有份穩定收入。

屏東縣榮譽指導員協進會會長許紫宥獲悉消息後，找來縣內各公益社團參觀媒合，經營餐廳的她強調，藉由推廣「蒙福蛋」的故事，可望讓更多消費者選購，使得愛能蔓延至社會角落，有著更多正能量。

(中時 )