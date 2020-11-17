邁入第8屆的「徐生明國際少棒錦標賽」將在本月28日於美濃展開為期4天的賽事，今年將有32支來自全台各地的少棒隊齊聚美濃，參與首屆徐生明盃、現加入中信兄弟的18歲小將劉貴元也將回到故鄉。

今年受到疫情影響，師母謝榮瑤募款路中碰到不少困難及挑戰，她也感謝長年幫助協會的貴人，特別是首屆徐生明盃出身的球員劉貴元，也將他加入中職的20萬簽約金全數捐出，更是讓謝榮瑤在接到電話時忍不住淚崩。

謝榮瑤透露，當時她在募款回程時接到劉貴元經紀公司來電，告知她劉貴元將把他的簽約金全數捐出，幫助協會，「一個18歲的小朋友有這樣的想法，想到這我心情依舊波動，當時我正在募款回程的路上，接到電話我把車停好，在路邊爆哭。」

而今年徐生明盃除了精彩刺激的比賽外，最受小朋友喜愛的「拔蘿蔔」也將暌違3年後重返賽事，另外按照往例，也將邀請多位職棒球星擔任棒球教室的客座教練，包含有旅美經歷的富邦悍將高國輝、張進德，及林晨樺、王正棠等人，另外還有「台灣之光」神秘大咖將現身。

4天賽事將由32支勁旅先分8組進行預賽，取各組前2進行16強淘汰賽，晉級4強球隊會全部穿上代表徐總的「85」球衣，桃園龜山國小將挑戰4連霸；而徐總昔日子弟兵的張泰山、沈鈺傑、王金勇的兒子張可洛、沈立宸、王思穩也都將投入比賽，為賽事帶來新的傳承。

(中時 )