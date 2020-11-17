漏報遺贈稅處罰門檻 即日起提高 15:392020/11/17 工商 林昱均 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 圖為財政部。圖／林昱均攝 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 財政部近日公告稅務違章案件減免處罰標準，未申報遺產稅但不必繳稅者即日起一律免罰，另外若短漏報遺產額度在60萬元以下或是贈與額度在10萬元以下，同樣可列為輕微情形、免處罰，對於一般財產不多的小資族將是一大福音。 官員舉例，因為個人還有每人每件遺產免稅額1,200萬元、每人每年贈與免稅額220萬元，如果依照試算，等於個人漏報1,260萬元以下遺產總額、230萬元以下贈與總額，都是在免罰範圍內，對於健忘的小資族可以減輕負擔。 (工商 ) #漏報 #處罰 #財政部 #免罰 #遺產 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 投資門檻高 掏錢前留意眉角 04:102020/11/16 產業財經 大陸財政部：中日首次達成雙邊關稅減讓安排 15:332020/11/15 財經 拜登擬提葉倫任財長 拚振興稅改 04:102020/11/15 焦點要聞 外國人開租賃車超速 交裁所堅持對租車公司開罰法官判撤 12:152020/11/16 社會 生技條例修正 企業優惠縮水 04:102020/11/14 財經要聞 台新銀理專10年吞3億 董娘繼承遺產驚覺老公錢被搬光 07:462020/11/16 社會 南市國中小自然科教學設備獲補助2200萬元 提高學生實作力 16:462020/11/16 寶島 美國新政 加持健康照護、清潔能源 10:002020/11/14 財經 《汽車股》東陽前10月稅前每股賺1.38元 本業維持穩揚 10:162020/11/16 財經 東陽前十月每股稅前淨利1.38元 10:112020/11/16 財經 財經熱門新聞 幹嘛去台積電上班！新竹炒房客遭起底 專家驚爆竟是他們 - 財經 巴菲特怪怪的！買最多的股票竟是這檔 跌破眼鏡 - 財經 數百萬張失能扶助險 恐成烏龍保單 - 財經要聞 - 工商時報 國泰金股價委屈... 李長庚：沒人知是金城武 - 財經要聞 - 工商時報 最貴爛尾樓致和園 50億賣出 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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