財政部近日公告稅務違章案件減免處罰標準，未申報遺產稅但不必繳稅者即日起一律免罰，另外若短漏報遺產額度在60萬元以下或是贈與額度在10萬元以下，同樣可列為輕微情形、免處罰，對於一般財產不多的小資族將是一大福音。

官員舉例，因為個人還有每人每件遺產免稅額1,200萬元、每人每年贈與免稅額220萬元，如果依照試算，等於個人漏報1,260萬元以下遺產總額、230萬元以下贈與總額，都是在免罰範圍內，對於健忘的小資族可以減輕負擔。

(工商 )