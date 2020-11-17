國民黨、民眾黨等政黨擬參與今年的秋鬥，桃市產總聲明指出，中國國民黨在總統馬英九執政期間，不論是在勞工、土地、食安的相關政策，皆有嚴重傷害基層人民權益之紀錄，國民黨號稱要一起參與遊行，除了應該遵守遊行主辦單位的規範外，更應該公開做出自我檢討，痛改前非，在社會進步議題上表態，而非藉機渾水摸魚，謀取政治利益。

桃產總提及，勞工政策方面，2012年，時任勞委會主委的王如玄編列數千萬的預算控告關廠工人；2013年，潘世偉前主委拒絕與關廠工人見面，造成關廠工人不得不選擇臥軌抗爭，甚至提出「繳多、領少、延後退」的勞保年金改革方案；2014年，交通部前部長葉匡時面對國道收費員大量解雇的爭議，始終選擇避不見面，對於自救會的訴求直接以一句「不可能」回絕。2015年，勞動部前部長陳雄文硬砍國定假日7天，進一步加劇台灣勞工低薪過勞的慘況。

桃產總指出， 2012年國民黨開放含有瘦肉精的美牛進口，造成台灣人民的健康疑慮；在土地政策上，前台北市長郝龍斌強拆士林王家、前法務部長曾勇夫強拆華光社區、前苗栗縣長劉政鴻強拆大埔四戶，前總統馬英九在國際上簽署人權兩公約，在面對都市更新、國土活化、土地徵收，卻只是使用國家機器暴力強拆。

桃市產總強調，藍綠主流政黨的執政從來都是犧牲基層人民福祉，並且期待對方惡政遭到民意唾棄後獲取政治利益。針對中國國民黨宣布將參與今年秋鬥，桃市產總作為鬥陣團體，除了要向當前執政的民進黨提出基層人民訴求，更應該要準備向主流在野黨的群眾嘗試喊話，實際行動上，桃市產總將在遊行現場，向包含國民黨在內的各個政黨群眾發送文宣，宣傳勞工團體要求的政策方向，例如基礎年金、移工同工同酬、提高吹哨人保護，我們將對話、甚至必要時辯論這些政黨的作為，是否真的符合基層人民的期待。

(中時 )