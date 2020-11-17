5G手機及WiFi需求強勁，璟德(3152)明年業績展望樂觀！璟德創辦人簡朝和表示，目前B/B值(訂單出貨比)為3.5到4，11月及12月營收將持續往上，第4季有機會較第3季兩位數成長，現在訂單能見度已到明年第2季，預估明年成長動能不會低於今年。

璟德今天下午舉行線上法說會，受惠於5G手機滲透率提升及WiFI應用日益廣泛，且新廠產能順利開出，讓璟德業績自第2季開始展現成長力道，且營運不僅可以一路旺到年底，明年成長幅度亦可望不低於今年。

簡朝和表示，隨著智慧型手機由4G轉5G，且WiFi應用持續擴大，尤其是WiFi 6成長動能非常好，目前B/B值已達3.5到4，訂單能見度已達明年第2季。

璟德第3季合併營收為5.55億元，季增6.73%，創下單季歷史新高，營業毛利為3.21億元，單季合併毛利率為57.96%，稅後盈餘為2.02億元，單季每股盈餘為2.93元；累計前3季營業毛利為9.13億元，合併毛利率為58.65%，稅後盈餘為5.81元，每股盈餘為8.42元。

璟德10月合併營收為1.95億元，年成長38.31%，累計前10月合併營收為17.52億元，年成長24.13%；簡朝和表示，第4季能見度清楚，11月及12月營收將持續往上呈現月月創新高，預估第4季將第3季兩位數成長，毛利率也會比第3季好，明年第1季看起來也會季增(比今年第4季好)。

隨著5G手機滲透率提升，璟德預估，第4季5G手機出貨量將佔整體收機約45%到50%，WiFi 6約佔整體WiFi產品約20%，由於智慧型手機持續由4G轉至5G，且WiFi成長動能非常好，簡朝和表示，明年成長動能不會輸今年。

(時報資訊)