正文(4906)今日舉辦法人說明會，美國總統大選似乎將由拜登出線，董事長陳鴻文今談到，過去全球歷經大環境的改變，美中對抗逾3年，但可以確定的是全球廠商分散製造的趨勢不會變，預估未來兩年之內至少會有3~5成產能會離開大陸，若美中對抗持續下去，大陸因在半導體自製上未來10年仍有瓶頸，屆時恐出現上游影響下游的狀況。

陳鴻文表示，正文過去一年多來，因為美中對抗加劇、新冠肺炎的衝擊，改變全球生活型態，對產業來講改變也改變了供應鏈結構，他進一步說到，自從美國總統川普上任以來，美中關係緊繃，對供應鏈造成的衝擊最大，最大的聲音就是美國喊出減少購買大陸國產品，但至今3年多，真正搬離開大陸的廠商佔比例卻很小，但原因究竟為何，主要就是因為電子業供應鏈太龐大，供應鏈齊全，整個供應鏈的搬移很花時間，30幾年建立的供應鏈，很難快速改變，但也不會集中在那些國家。

陳鴻文表示，後續儘管可能由拜登入主白宮，但相信分散製造的趨勢不會變，各產品線會有差異，大宗的產品包括手機、NB也會動起來，未來兩年之內預估至少會有3~5成產能會離開大陸，網通廠因為受到美中貿易戰的影響，衝擊會比較早有發酵，原因就是部分通訊產品會落在名單，所以正文目前在越南已經兩年前開始，現階段有相當程度的產能，相信其他網通廠也在布局，未來主要產品線的廠商 有一部分產能比例勢必會離開大陸，這樣的趨勢是不會感變。

陳鴻文表示，假設美中對抗持續下去，從上游來看，未來再過10年，大陸半導體也很難起來，當然除了人才技術外，很重要的就是設備，現在大陸半導體設備90%靠進口，除設備外，還要耗材問題，對大陸是辛苦的，也因此，假設美中關係持續緊張，上游勢必會影響到下游，整個產業都有影響。

(時報資訊)