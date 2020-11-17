加州州長紐森（Gavin Newsom）宣布加州的重啟計畫將「緊急踩剎車」，由於新冠肺炎確診數飆升，全加州幾乎都將進入最嚴格的防疫限制級別。

紐森表示，由於全州的疫情發展出現急劇變化，幾乎每一個加州的郡，或相當於約94%的加州人口，在重啟活動的進程上都將後退。

現在共有41個郡已經後退到限制最嚴格的「紫色」級別，包括聖塔芭芭拉（Santa Barbara）、聖塔克拉拉（Santa Clara）與阿拉米達郡（Alameda）。

由於確診數激增，舊金山郡與另外9個郡列入限制性第二高的級別。這表示，舊金山將關閉非必要的辦公室，並將健身房的容客量限制於10%。

紐森並宣布更嚴格的口罩強制令，要求在室外，在大部分情況下，以及在公共場合，無論何時都必須佩戴口罩，除了少數例外。

加州最高衛生官員Mark Ghaly向民眾呼籲不要在室內聚集，並警告現在的確診數將在2到3周內湧進醫院。

(時報資訊)