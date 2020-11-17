國際品牌顧問公司Interbrand今（17）日公布「2020年台灣國際品牌價值」調查結果，工業電腦大廠研華(2395)品牌價值提升至6.26億美元、年增達13％，排名自第5名提升至第4名，品牌價值及排名均創歷年最佳成績。

台灣國際品牌價值由經濟部工業局主辦、台經院委託Interbrand調查鑑價。研華2003年首度進榜拿下第11名，於2015年以3.86億美元品牌價值上升至第7名、首度打入前十強，2018年再以5億美元品牌價值首度躋身前5強，排名呈現穩健提升趨勢。

研華綜合經營管理總經理陳清熙指出，研華品牌最大差異在於全球布局、產業專注及在地化經營，其中，全球化的品牌布局為未來十年關鍵經營策略之一。研華據此提出全球綜合區域（GIRC）經營概念，即為全球整合運營，強化在地核心能力。

陳清熙表示，研華期望透過全球一致的品牌力，深化與全球客戶及合作夥伴關係，並在不同地區市場進行營運相關的策略組織布建與投資，希望藉此提供嵌入式系統及產業物聯網客戶最優質的在地化加值服務，晉身成為世界級產業物聯網頂尖企業品牌。

研華8月法說會時揭示每5年一度的2025年營運發展願景，設立3大發展目標，包括WISE-PaaS及WISE-Marketplace物聯工業App線上市集立足全球排名前10強、支持超過500家產業系統整合夥伴成功、並有超過Top 10工業App達到全球廣泛應用等。

對此，研華對北美、歐洲、中國、其他等4大區域總部設定不同終極目標，北美市場將以品牌及ODM雙軌發展，希望提升目前僅占3成的品牌業績比重。歐洲市場與北美、中國相比獲利表現墊底，將進行雙營運服務中心戰略分工，以提升在地服務價值與獲利優勢。

至於中國大陸市場，研華將發展更多具中國特色的產品研發，並攜手在地夥伴深耕生態系發展。新興市場等其他區域則因人才組織不多，將採台灣中央直營在地投資建設，賦能當地人才育成，以彈性發顫方式因應多變局勢。

不過，由於新冠肺炎疫情致使市場需求疲弱，研華下半年接單及營運動能明顯轉弱，預期今年恐出現近11年來首度年營收衰退。發言人蘇智蘋表示，集團目標明年營運恢復成長，並重新擬定5年發展計畫整體規畫及成長目標進度，預期明年3月後會提出展望更新。

(時報資訊)