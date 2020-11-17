北市南門市場有豐富的南北雜貨、外省粽及伴手禮攤商，但建物被鑑定為海砂屋，270攤只能暫遷至愛國東路旁的南門中繼市場，市府則斥資28億8570萬元改建商場，並將與捷運萬大線共構接軌，預計2023年2月完工，市長柯文哲17日上午出席開工典禮指出，改建後將成為北市的新地標，也將帶來更多商機。

柯文哲指出，太太陳佩琪過去從婦幼醫院下班時，都會到南門市場採買，市場擁有眾多產品，包含糕點、南北雜貨、生鮮、熟食等，這次重建過程最困難的就是溝通，但感謝市場自治會長王銓國鼎力相助，讓攤商順利搬遷至中繼市場，日前中繼市場還被評為5星優良市場。

王國銓表示，距今搬到新市場已滿一年，當初270攤商搬到中繼市場都是抱持喜悅的心情。（吳康瑋攝）

柯文哲說，未來改建完成後，將成打造成地上12層、地下5層的黃金級綠建築現代化市場，將來生意一定會很好，因為建物包含捷運萬大線、紅線、綠線三軌交會共構，加上全新硬體及中繼市場搬回，軟體措施也會更有經驗，啟用後將成為台北人的驕傲。

王銓國表示，距今搬到新市場已滿一年，當初270攤商搬到中繼市場都是抱持喜悅的心情，中繼市場設備也很好，但攤商仍希望可以回到原來的「根」、「本」，期望未來搬回新大樓後，可以變得更好、更現代化，且新大樓三鐵共構，除方便原有顧客前來購買外，也能吸引到新的客源。

北市新工處指出，南門市場最早可追溯回1907年，當時名稱為「千歲市場」，直到1946年才更名為南門市場，而在1969年還曾配合「行政區籌建行政大樓計畫」臨時遷至南海路生活，直到舊市場大樓1981年落成後才搬回，至今已累積超過百年的美味記憶。

市長柯文哲17日上午出席開工典禮指出，改建後將成為北市的新地標，也將帶來更多商機。（吳康瑋攝）

柯文哲指出，太太陳佩琪過去從婦幼醫院下班時，都會到南門市場採買。（吳康瑋攝）

(中時 )