一年度的名人堂票選活動又開始了，大聯盟今（17）日公布2021年候選名單，共有11人首度取得票選資格，包括王建民昔日洋基隊友柏奈特（（A.J. Burnett）、外野手史威瑟（Nick Swisher）。票選結果將在2021年1月26日公布，頒獎典禮暫定7月25日於紐約州古柏鎮舉行。

在這11人中生涯成績最突出者首推曾投出無安打比賽、完全比賽的前白襪隊柏利（Mark Buehrle），還有「曲球大師」、前美聯賽揚獎得主齊托（Barry Zito），以及9度外野金手套獎得主、前雙城隊杭特（Torii Hunter）等人。

所有候選人必須得到75％的選票才能入選名人堂，不過大聯盟官網認為，上述球員的生涯成就還不足以第1年就入選，因此預測可能將中斷最近6年來，每年都有「菜鳥候選人」入堂的紀錄，去年最著名的當選人就是吉特（Derek Jeter），只跑了1票，差一點全票凍蒜。

另外，有些已候選多年或有禁藥疑慮的球員，這次是否能夠跨過當選門檻，像「血襪」席林（Curt Schilling）、全壘打王邦茲（Barry Bonds）、「火箭人」克萊門斯（Roger Clemens）等，也可能成為另類焦點。

首度取得候選人資格的成員包括：柏利、柏奈特、杭特、史威瑟、齊托、卡代爾（Michael Cuddyer）、哈倫（Dan Haren）、霍金斯（LaTroy Hawkins）、哈森（Tim Hudson）、拉米瑞茲（Aramis Ramirez）、維多瑞諾（Shane Victorino）等11人。

(中時 )