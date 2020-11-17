近年人工智慧被廣泛運用，精神醫學也不例外，智慧型手機成為溫暖貼心的夥伴，透過對心跳、血壓及臉書貼文等數據分析，即時監測心情，提醒深呼吸、休息、聯絡諮商師，再透過鼓勵安慰進行即時的支持心理治療，甚至可以預測未來疾病發作。

桃園療養院精神科醫師陳頌威指出，根據美國哈佛大學心理學透過推特的實驗，調查204名個案的279951篇推文內容，並以機器學習方式，電腦透過演算法自動學習，由已知答案的樣本預測未知的樣本，形成人工智慧預測模型，他們發現發文語意分析結果快樂程度較低、每次推文字數較少、與他人溝通互動較少是最能預測後來憂鬱症發作的因子。

陳頌威說，另外也有美國學者指出人們的臉書發文內容可用來預測之後的憂鬱症發作，他們以683名個案臉書發文做為研究素材，將發文字詞，如哭泣、眼淚或生病，與字典資料庫比對解析，臉書發文內容以機器學習方式形成人工智慧預測模型，們發現若個案發文較常提及憂鬱心情、孤獨、敵意、自我關注、與反覆負面思考等主題，接下來3到6個月較可能出現憂鬱症發作。

陳頌威表示，民眾可以留意親朋好友的社交媒體發文內容與照片特徵，若覺得對方心情憂鬱低落，宜適當表達關心支持，若症狀嚴重或持續兩周以上請建議其就醫。民眾也可透過回顧自己社交媒體貼文，自我覺察情緒狀態或持續時間，及早求助以預防憂鬱症。

(中時 )