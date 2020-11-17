無論是內勤還是外勤上班族，平日努力上班賺錢，往往一忙就忘了最重要的「面子」！內勤需要長時間待在冷氣房，導致肌膚乾燥缺水；外勤則在外經歷風吹雨打及紫外線攻擊，肌膚容易出現老化、細紋、痘痘等問題，絕對不能輕易忽視！其實，保養最重要的就是保濕，只要加強睡前的基礎保養，就能輕鬆還你無瑕美肌！

內勤肌膚鬧旱災！切記2方法輕鬆補水

如果你是內勤上班族，先別擔心！因為只要做好2種方法，每天堅持下去，擁有水潤Q彈的肌膚不再是夢。第一，切記每天勤喝水，畢竟人體有70%由水份組成，而且平日又需要長時間待在冷氣房內，濕度低的環境讓表皮層的水份流失，多喝水可以補充身體水份，還可以促進新陳代謝、改善膚質。

DR.WU玻尿酸保濕精華乳針對輕微缺水肌，能快速補水修復。(圖/DR.WU提供)

第二，就是加強睡前的基礎保濕，針對輕度缺水的內勤上班族，卸完妝、洗完臉後，使用DR.WU玻尿酸保濕精華乳，奶油乳狀質地，輕盈不厚重，吸收速度快又保濕，裡面還添加甜杏仁及高山黃芩萃取，能夠再度強化肌膚鎖水力，同時提升肌膚的保護力，超長效保濕效果，快速改善肌膚乾燥與粗糙

在外奮鬥好傷肌 這一招讓你一夜逆轉

你的工作需要往外跑嗎？那麼你比別人更需要顧及「面子」喔！因為經常在外，肌膚直接暴露在紫外線、髒空氣等危險因子下，肌膚問題會更危急，因此跑外務時除了記得多補充水份避免中暑之外， 回到家後，更要好好補充肌膚流失的水分，特別是冬季時刻，氣溫屢創新低，一般的乳液往往已經不夠保濕，在外奔波時，冷風吹到乾燥的臉部肌膚，瞬間就能感受到乾燥龜裂的痛苦！

建議在完成一般的基礎保養後，擦上DR.WU玻尿酸保濕精華霜，高鎖水的硬霜質地在接觸到肌膚的溫度之後，瞬間呈現出細緻柔滑的質地，加上植萃角鯊烷、澳洲胡桃油及白芒花籽油等多重天然精華，透過深度滋潤修復，可以全方位改善乾燥、粗糙、乾紋，明天一覺起來，會發現肌膚變得更加豐盈彈潤！

DR.WU玻尿酸保濕精華霜可以為嚴重缺水肌補水。(圖/DR.WU提供)

獨家專利安瓶級保濕修復力 上班族最強後援

上班族經常忙於工作而忘了保養，現在讓DR.WU照顧你的肌膚！玻尿酸保濕系列共有11種品項，打造最完整的水潤呵護，冬季來臨，更要加強肌膚的保濕鎖水，千萬不能少了DR.WU玻尿酸保濕精華乳及DR.WU玻尿酸保濕精華霜，針對不同的缺水肌，給予最立即且最有效的保濕修復。如果是久坐辦公室，肌膚只是輕微缺水的內勤上班族，可用DR.WU玻尿酸保濕精華乳；若是在外風吹日曬雨淋的外勤，建議使用DR.WU玻尿酸保濕精華霜，可以快速補充肌膚水分、鎮定修復肌膚。

DR.WU玻尿酸保濕系列，擁有業界唯一獨家專利「智慧型肌因活水科技」！透過日本大分子玻尿酸與專利小分子玻尿酸，提升肌膚保水力，再加上德國專利玻尿酸肌活因子與法國專利玻尿酸啟動因子，保水修復力直接媲美安瓶，可以補足肌膚流失的水份。全成份無酒精、無香精，就算是敏弱肌也可以安心使用，是冬季保濕不可或缺的好物。

影帝吳慷仁是DR.W玻尿酸保濕系列愛好者。(圖/DR.WU提供)

影帝吳慷仁也是DR.WU愛好者，，讓他上鏡總是擁有完美膚況。狀況良好的肌膚，除了可以提升別人對你的第一印象，也攸關於工作上的待遇及人緣，因此膚況絕對不能忽視，更要針對自己的工作環境，挑選最適合的保養品，如此才能達到事半功倍的保養效果喔！

(中時新聞網)