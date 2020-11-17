國旅正夯，自行車旅遊蔚為風潮，台中市觀光旅遊局舉辦台中自行車嘉年華，接連邀請陳漢典代言及吳鳳直播體驗自行車遊程。另結合旅行社推出單車小鎮主題套裝遊程，特別推薦文青、親子、慢活等3條經典路線，二日遊含住宿1499元起，報名即享每人優惠500元補助。
近期自行車遊程詢問熱度高，藝人吳鳳受邀來台中體驗自行車遊程，他首選潭雅神綠園道，體驗最美S型彎道及沿途的美景，騎乘途中開直播分享，忍不住讚嘆「真漂亮！」
觀旅局長林筱淇推薦3條經典路線，第一條是文青遊程，騎乘於清水五福圳自行車道，沿途欣賞古厝和鄉間風景，遊程安排網美景點彩虹眷村及80年歷史製麵廠。其次是親子遊程，騎乘於「最讚亮點車道獎」的潭雅神綠園道，參觀布英熊文化創藝館、霧峰林家宮保第園區。
第三條為東豐綠廊慢活遊程，沿線樹蔭參天，宛如「綠色大甲溪」，另安排八仙山森林遊樂區吸取芬多精，台灣味噌釀造文化館體驗職人手做。觀旅局表示，為促進國民健康旅遊，報名以上3條遊程，可享每人優惠補助500元，另回饋檸檬餅及紀念水壺「好禮成雙」。
(中時 )
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